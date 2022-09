Blestemul rap: artiștii, magnet pentru gloanțe. Uciderea lui Madix nu e o premieră. Două morți de legendă și profituri de sute de milioane de dolari

Britanicul a fost împușcat de poliție după o urmărire a unui vehicul suspect care s-a încheiat în Kirkstall Gardens, Streatham Hill, luni, în jurul orei 21:50, a anunțat poliția britanică.

2Pac a fost împușcat în 1996, în Las Vegas

În timpul urmăririi, poliția a folosit o tactică prin care a intrat în coliziune cu mașina urmărită pentru a o forța să oprească. Localnicii din cartierul din Londra au declarat că au auzit focuri de armă și un elicopter al poliției zburând deasupra lor.

Madix a avut predecesori celebri, nume grele în domeniu, care au simțit tăria armelor de foc. Unii au murit la scurt timp după ce au fost atacați. Muzica hip-hop, care promovează în majoritatea cazurilor stilul gangsta, este o zonă tenebroasă, în care de multe ori, legea este făcută cu arma.

Prima tragedie care a zguduit lumea muzicii s-a petrecut în anul 1996. La data de 7 septembrie, celebrul rapper Tupac Shakur, pe numele adevărat Lesane Parish Crooks, a fost împușcat în timp ce se afla în mașină, în Las Vegas. Artistul plecase dintr-un cazinou, acolo unde asistase la un meci de box al prietenului său, Mike Tyson. Tupac say 2Pac și-a pierdut viața, după 6 zile, la doar 26 de ani. Rapperul a căzut victima unui conflict între găști rivale. Înaintea partidei de box, între două grupuri care aveau răfuieli mai vechi a izbucnit o bătaie, la care a participat și 2Pac. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere.

Morții cu multe semne de întrebare

Orlando Anderson a fost principalul suspect în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Anderson aparținea bandei californiene cunoscute sub numele de Southside Compton Crips. Detectivul Tim Brennan de la Departamentul de Poliție din Compton a depus o declarație sub jurământ prin care îl desemna pe Anderson ca suspect.

Anderson a negat implicarea în uciderea lui Shakur și nu a fost niciodată acuzat. Pe 29 mai 1998, la vârsta de 23 de ani, a fost ucis într-un schimb de focuri.

Un alt simbol al muzicii hip-hop, Christopher Wallace, a murit împușcat, la vârsta de 24 de ani, la data de 9 martie 1997. Cazul asasinării sale este extrem de complicat și are legături cu uciderea lui 2Pac. Wallace era pe val și se făcuse remarcat sub numele de scenă Notorious B.I.G. Era reprezentantul mișcării de pe coaste de Est (New York). În timp ce 2PAC fusese din partea de Vest (Los Angeles). B.I.G a fost omorât în LA. Și el a fost asasinat în timp ce se afla în mașină.

Bunul său prieten, Puff Daddy, a scăpat de atac, pentru că se afla în față, într-o altă limuzină. Daddy avea să devină o legendă în muzică, și ca interpret, și ca producător.

Așadar, uciderea lui Wallace a avut ramificații nu numai în lumea interlopă, că și în cea a poliției din LA. Și a scos la iveală corupția oamenilor legii.

În 2006, mama lui Wallace, Voletta Wallace, văduva acestuia, Faith Evans, și copiii săi, T’yanna Jackson și Christopher Jordan „CJ„ Wallace, au intentat un proces de 400 de milioane de dolari pentru ucidere din culpă împotriva Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), susținând că ofițerii corupți au fost responsabili de moartea lui Wallace.

Bani câștigați după moarte

Ofițerul pensionar al LAPD, Greg Kading, a susținut că Marion „Suge” Knight, șeful casei de discuri Death Row Records, a orchestrat crima pentru a se răzbuna pentru uciderea lui Tupac Shakur în septembrie 1996, într-o crimă similară, cu împușcături din mașină.

În timpul carierei, ambii rapperi au câștigat în jur de 30-40 de milioane de dolari. Notorietatea lor a crescut după ce au murit și astfel, sumele revenite familiilor din drepturile de autor ating aproximativ 1 miliard de dolari.

Jason William Mizell a făcut parte din celebrul grup de rap, RUN DMC. la data de 30 octombrie 2002, la vârsta de 37 de ani, a fost împușcat mortal în New York, în studioul său de înregistrări. O investigație făcută de revista Playboy, în 2003, a arătat că Mizell apelase la o rețea de traficanți, de la care luat 10 kilograme de cocaină, pe care ar fi vrut să o vândă. Nu a reușit să plătească marfa și a fost lichidat. Ronald Washington a fost identificat ca fiind unul dintre complicii unui asasinat misterios.