Blestem pe Instagram! Superba Veronika e disperată: Vreau ca oamenii să mă creadă

Astfel, Veronika Rajek are probleme din cauza femeilor și a bărbaților care cred că profilul ei nu este real. În urma raportărilor, pagina ei de Instagram a fost ștearsă de multe ori. Practic, ea este acuzată că nu are o frumusețe naturală și că doar operațiior estetice arată atât de bine.

Nimic mai fals! Asta susține blondina cu foarte multe fotografii în costum de baie și în poziții care stârnesc pasiunea bărbaților. „Sunt atât de sexy încât oamenii cred că sunt falsă″, a declarat recent Veronika. De asemenea, ea a subliniat că oamenii sunt „întotdeauna surprinși″ când o întâlnesc pentru prima dată.

Probabil că printre cei mai surprinși sunt și cei care au raportat că profilul ei de Instagram este fals. Tânăra are 25 de ani și crede că „viața este mai grea pentru oamenii frumoși″.

Fotomodelul crede asta după ce a fost ținta numeroaselor abuzuri verbale. Atât din partea femeilor, cât și din partea bărbaților. Totuși, comentariile și mesajele femeilor au fost mult mai jignitoare decât cele ale bărbaților.

Profilul ei de Instagram este raportat des

„Oamenii nici măcar nu cred că exist. Este destul de discriminatoriu faptul că alte femei pot face același lucru ca mine și eu nu pot. Eu sunt ștearsă doar din cauza aspectului meu. Mă numesc extraterestră, deoarece oamenii nu cred că sunt reală.

Ei cred că sunt un robot AI (n.r. – inteligență artificială) sau catfish (n.r. – activitate înșelătoare în care o persoană creează o persoană fictivă sau o identitate falsă pe un serviciu de rețele sociale, vizând de obicei o anumită victimă).

Oamenii spun că oamenii frumoși o duc mai ușor, dar eu o duc mai rău, deoarece oamenii îmi îngreunează situația pentru că sunt frumoasă″, a mai spus tânăra stabilită la Viena, în Austria.

Femeile îi trimit mesaje umilitoare pe Instagram

Veronika susține că primește în mod regulat sute de mesaje de la femei care o umilesc cu remarci despre corpul ei. Multe dintre ele susțin că folosește filtre pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Veronika are 1,1 milioane de urmăritori pe Instagram și a descris calvarul trăit din cauza frumuseții sale. Pare că este un blestem pentru ea. „Primesc mesaje de la bărbați care nu cred că sunt reală, dar cele mai rele mesaje de pe Instagramul meu sunt de la femei care mă întreabă de ce mă prefac și îmi cer dovezi.

Nu fac niciun fel de ajustări, modelare sau filtre. Folosesc un instrument de netezire a pielii, dar cred că este normal. Primesc mai multe abuzuri din partea femeilor, deoarece sunt geloase și cred că le vreau prietenul.

Doar femeile pot răni atât de puternic alte femei. Nu cred că sunt perfectă, dar sunt naturală în viața reală, însă oamenii se tem de mine și nu vor să-mi vorbească″, a completat blondina.

Au acuzat-o că are implanturi mamare

Exasperată din cauza acestei situații, ea a recurs la măsuri disperate. Spre exemplu, a plătit 75 de lire sterline pentru o examinare a sânilor când era în Dubai, în octombrie 2022.

A făcut-o pentru a demonstra că are are sâni naturali. „Am fost forțată să fac acest control pentru a-i face pe oameni să mă creadă. Oamenii pun la îndoială naturalețea sânilor mei, așa că am mers la un medic pentru a obține o dovadă că sunt reali, fără îmbunătățiri, obiecte sau cicatrici.

Doctorul meu a fost foarte surprins, deoarece credea că am fost operată și a spus că am cei mai frumoși sâni naturali. Am făcut atât de mult sport în adolescență încât mi-am dezvoltat mușchii care fac ca sânii mei să aibă o formă frumoasă.

Nu încerc să fiu provocatoare. Pur și simplu am sâni mari. Dumnezeu mi-a dat aceste daruri și vreau ca oamenii să mă creadă.Nu am mulți prieteni, dar mă simt bine.

Dacă te simți frumoasă așa cum ești, atunci ești frumoasă. Dacă te simți încrezătoare în corpul tău și ai dimensiuni mari, atunci fii încrezătoare! Dacă ți-ai făcut o operație estetică, fii sinceră! Dacă ai grijă de tine, poți fi și tu frumoasă″, a declarat Veronika Rajek conform mirror.co.uk.