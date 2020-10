Luni, 26 octombrie, la Comisia Electorală a fost depusă o cerere pentru ca Black Lives Matter să devină partid politic cu drepturi depline în Marea Britanie, pe tot teritoriul țării.

Grupul va trebui să depună un program, să achite 250 de lire sterline și prezinte logo-urile pentru aprobare.

Ca reacție la acest eveniment, comentatorul politic Calvin Robinson – care este el însuși metis și a fost victima unor abuzuri rasiste pentru că a refuzat să se alinieze unor poziții de extremă stânga – a declarat pentru Breitbart Londra:

„Nu mai poate fi nici o îndoială, Black Lives Matter este o mișcare politică având un program politic. Oricine protestează sub acest stindard trebuie să subscrie principiilor lor anti-britanice.”

Fostul europarlamentar Brexit Party, Martin Daubney, a scris pe Twitter:

„Mulți dintre noi care au afirmat că acesta era scopul lor am fost declarați extremiști, dar era inevitabil de la început.”

BREAKING: #BlackLivesMatter has today registered to be a political party in the UK with @ElectoralCommUK

Many of us who said this was their aim were dismissed as extremists, but it was inevitable all along!https://t.co/AoyI9Dx3BX pic.twitter.com/91aehaidR6

— Martin Daubney (@MartinDaubney) October 26, 2020