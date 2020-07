Apelul a fost adresat după ce, pe 4 iulie, o fetiță de opt ani a fost împușcată și ucisă în tulburările provocare de Black Lives Matter pentru a boicota Ziua Națională a Statelor Unite.

Bottoms, o Democrată de culoare, care este considerată una dintre variantele de candidat la vicepreședinție ale lui Joe Biden, a rostit acest îndemn izbucnind în lacrimi, informează Fox News.

Boicotul declanșat de BLM la adresa Sărbătorii Naționale a SUA a provocat un adevărat carnagiu în orașele Americii. Printre altele, la Chicago, 63 de persoane au fost rănite și 17 ucise, iar la New York, 44 au fost rănite și cel puțin șase omorâte.

De prisos să mai amintim că ambele metropole au primari Democrați, care încurajează protestele și haosul Black Lives Matter.

Însăși Keisha Lance Bottoms a adoptat un ton împăciuitor față de manifestanți, fapt ce a provocat demisii în masă ale polițiștilor din orașul său.

„Destul!”, a strigat primărița înlăcrimată, „destul!”.

„Am vorbit despre această mișcare care se răspândește în toată America, despre acest moment în care i-am auzit pe oamenii din întreaga țară și din lumea întreagă spunând că vor să vadă o schimbare și despre asemănarea cu mișcarea pentru drepturile civile (din anii 1960 – n.r.). Diferența dintre mișcarea actuală și mișcarea pentru drepturile civile este că atunci exista un dușman comun, bine definit. Acum, ne batem cu dușmanul în timp ce ne împușcăm unii pe alții pe străzi.”

Atlanta Mayor, Keisha Lance Bottoms, says "Enough is enough… you shot and killed a baby." during a press conference today addressing the shooting death of an 8-year-old girl last night in southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/IqlzWQlFfY — Natisha Lance (@NatishaLance) July 5, 2020

Și Bottoms a continuat:

„Ați împușcat și ucis o fetiță. Și nu a fost doar un trăgător, au fost cel puțin doi. O copilă de opt ani. Dacă vreți ca oamenii să ne ia în serios și nu doriți să pierdem această mișcare, atunci nu ne putem nimic între noi.”

„Lucrurile trebuie să înceteze”, a mai spus politiciana, potrivit Fox 5 Atlanta. „Nu puteți da vina pentru asta pe ofițerii de poliție. E vorba de oameni care au împușcat un copil într-o mașină. Ne facem mai mult rău unii altora decât orice ofițer de poliție.”

Secoriya Williamson, tatăl copilei de opt ani, Secoriea Turner (foto), le-a declarat ziariștilor că fata lui a fost ucisă după ce cel puțin două persoane dintr-un grup de persoane înarmate au deschis focul asupra unei mașini în care aceasta se afla cu mama ei.

Autoritățile au afirmat că mama a încercat să treacă prin barierele ilegal amplasate de către protestatari când aceștia au deschis focul, sâmbătă seara.

„Ei spun că Black Lives Matter. Ați ucis una de-a voastră”, a declarat Williamson.

„Mi-au ucis copilul pentru că a trecut de o barieră? Ați ucis un copil. Nu făcuse nimic nimănui. Îi ucideți pe ai voștri. Ați ucis un copil de opt ani. Nu făcuse nimic rău, voia doar să ajungă acasă să-și vadă verișoara. Asta e tot ce a vrut.”

"They say Black Lives Matter. You killed your own… You killed a child.” Secoriya Williamson, father of 8-year-old Secoriea Turner, addressed the public after his daughter was shot and killed last night in Atlanta by armed protesters. pic.twitter.com/J8zngZsjaQ — Daily Caller (@DailyCaller) July 6, 2020

Împușcăturile au au avut loc în zona restaurantului Wendy’s, unde un bărbat de culoare, Rayshard Brooks, a fost ucis de poliția din Atlanta pe 12 iunie. Conform înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, Brookd a fost împușcat după ce a lovit doi polițiști, a furat pistolul cu electroșocuri de la unul și apoi s-a întors trăgând spre celălalt.

Ofițerul care l-a împușcat pe Brooks este confruntat acum cu capete de acuzare care i-ar putea atrage pedeapsa cu moartea, iar mama vitregă a polițistului a fost nevoită să demisioneze din slujba pe care o deținea la o companie de asigurări.

La scurt timp, restaurantul Wendy’s, în parcarea căruia a avut loc incidentul cu Brooks, a fost incendiat de protestatari Black Lives Matter.

Într-o declarație dată publicității duminică, poliția a anunțat că fetița se afla în mașină cu mama sa și cu un prieten al mamei, când au ieșit din șoseaua interstate 75/85 pe University Avenue și au încercat să intre într-o parcare din apropiere. Aici au întâlnit însă un grup de indivizi înarmați care blocaseră intrarea.

The mass shooting in Atlanta happened at a bloc party. They were doing donuts and one of the cars hit another. That’s when it kicked off. Wasn’t a protest. pic.twitter.com/3TodE16MhD — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 6, 2020

„La un moment dat, cineva din grup a deschis focul asupra vehiculului, lovindu-l în mai multe rânduri și lovind și copilul care era în interior”, arată comunicatul.

Șoferul a dus fetița la Centrul Medical Atlanta, dar aceasta nu a supraviețuit.

Poliția a anunțat că solicită ajutorul opiniei publice pentru a identifica persoanele implicate și a dat publicității afișe cu portretele robot ale celor doi suspecți.

„O fetiță de opt ani a fost omorâtă seara trecută, pentru că mama sa rula pe o șosea”, a declarat Bottoms. „Dacă Secoriea nu a fost în siguranță seara trecută, atunci nimeni dintre noi nu este în siguranță.”

Comentatorul Matt Walsh a declarat pentru Fox News:

„Poliția a împușcat 9 negri neînarmați în tot anul trecut. Doar în Atlanta, ieri au fost împușcate 23 de persoane. Și nu de către poliție. BLM spune că primul fenomen este o criză pentru care trebuie să iasă în stradă, dar despre al doilea nu scot o vorbă.”

Poliția din Atlanta a anunțat că, în afara fetiței de opt ani, în weekendul care ar fi trebuit să marcheze Sărbătoarea Națională, alte două persoane au fost ucise și încă 20 rănite prin împușcare.