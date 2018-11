De Black Friday, Romanian Software ofera 50% reducere la toate aplicatiile de HR din platforma colorful.hr

Romanian Software, furnizor de solutii software de ultima generatie in domeniul resurselor umane si unul dintre liderii pietei romanesti de profil, lanseaza incepand de astazi o campanie Black Friday cu reduceri de 50% la achizitia oricarui pachet de licente software pentru aplicatiile HR din platforma colorful.hr.





„In toamna aceasta am observat un interes tot mai mare pentru automatizarea proceselor cheie din HR atat din partea directorilor generali, managerilor si specialistilor in resurse umane, cat si din partea antreprenorilor. Am decis sa lansam aceasta campanie unica in an pentru a veni in sprijinul companiilor care doresc sa isi optimizeze procesele de HR cat mai rapid. Astfel, oferim discount de 50% la achizitia de licente pentru toate aplicatiile de HR din platforma colorful.hr: salarizare, administrare de personal, pontaj electronic, recrutare, evaluarea angajatilor, training, precum si pentru aplicatiile dedicate comunicarii interne si cele dedicate fiecarui angajat”, a declarat Victor Dragomirescu, directorul general al Romanian Software.

Oferta este valabila pentru toate contractele care vor fi semnate inclusiv pana la data de 15 decembrie 2018.

Campania actuala de discount-uri este una limitata si este supusa unor termeni si conditii.

Aplicatia de salarizare dezvoltata de Romanian Software sprijina companiile in centralizarea eficienta a tuturor informatiilor despre salarizarea angajatilor, calculeaza usor veniturile fiecaruia, contributiile angajatilor si ale angajatorilor si poate genera rapoarte, documente sau centralizatoare pentru a putea urmari fluxul cheltuielilor de HR din companie.

Solutia software pentru administrarea personalului eficientizeaza foarte mult munca de raportare a departamentelor de resurse umane intrucat este conectata cu REVISAL-ul si toate operatiunile de modificare a contractelor se fac automat.

Aplicatia de pontaj le permite angajatilor sa isi introduca singuri orele de lucru, iar sistemul calculeaza automat cheltuielile cu personalul. In plus, integrarea cu modulul de salarizare le da posibilitatea departamentelor de resurse umane sa isi automatizeze intreg procesul de plata a angajatilor si de calculare a taxelor si contributiilor fiecaruia (angajat si angajator).

Softul de recrutare personal este conectat cu cele mai importante site-uri de recrutare din Romania, iar recrutorii au sub control intregul proces si pot gasi cei mai buni candidati. De asemenea, prin utilizarea acestui soft, pot masura eficienta proceselor de recrutare prin stabilirea unor indicatori specifici.

Despre Romanian Software

Romanian Software este unul dintre liderii pietei romanesti de solutii software dedicate resurselor umane. Compania are la ora actuala prin intermediul platformei sale colorful.hr aproximativ 600 clienti si circa 140 angajati si colaboratori, administrand datele a peste 120.000 de salariati din Romania. Printre clientii sai se numara firme si institutii de renume precum: Amrest (Starbucks), Bergenbier, Altex, Universitatea Bucuresti, Nuclearelectrica sau Alro Slatina.

Romanian Software a creat si administreaza platforma CalculatorVenituri.ro care este un calculator gratuit de salarii, ce faciliteaza calculatii rapide de la brut la net si de la net la brut pentru venituri din salarii, inclusiv deduceri personale sau alte beneficii cu facilitate fiscala, mandate de director, administrator, conventii civile, drepturi de autor, PFA, precum si comparatii de venituri.

Calculatorul de venituri este disponibil online pe www.calculatorvenituri.ro, iar aplicatia CalculatorVenituri poate fi descarcata gratuit din Google Play si Apple Store.

