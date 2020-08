Într-un mesaj pe e-mail către partizanii săi, Biden a scris următoarele:

„I’ve decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump and Mike Pence and then to lead this nation starting in January 2021.”

Formulat anbiguu, textul se poate traduce în două feluri:

„Am decis că Kamala Harris este cea mai bună persoană care să mă ajute să port această luptă cu Donald Trump și Mike Pence și apoi să CONDUC această țară începând cu ianuarie 2021.”

Dar și:

„Am decic că Kamala Harris este cea mai bună persoană care să mă ajute să port această luptă cu Donald Trump și Mike Pence și apoi să CONDUCĂ această țară începând cu ianuarie 2021.”

O construcție mai atentă a frazei ar fi fost „…și apoi să mă ajute să conduc această țară…”

Joe Biden in email to supporters: "I’ve decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump and Mike Pence and then to lead this nation starting in January 2021." — NBC News (@NBCNews) August 11, 2020

Echipa de campanie a președintelui Trump a lansat imediat un mesaj ca răspuns, observând că Biden a promis să fie un candidat de „tranziție” – lucru adevărat – susținând că intenționează să îi cedeze puterea lui Harris.

Joe Biden, de 78 de ani. a dat până acum repetate semne de senilitate în aparițiile sale publice, confundându-și de pildă soția de lângă el cu sora, sau ducând cu mare greutate la capăt vreo idee inteliugibilă.

De aceea, mulți experți, inclusiv din rândurile Democraților, au evocat posibilitatea unei retrageri a acestuia pe motive de sănătate, în cazul câștigării alegerilor, urmând ca puterea să fie preluată automat de către vicepreședinte. Kamala Harris.

Biden însuși, cu prilejul a spus audienței prezente la un miting din luna ianuarie, în Iowa, că va fi nevoit să aleagă o colegă de candidatură mai tânără, „capabilă să preia ștafeta imediat”, deoarece el este un „tip bătrân” care ar putea deceda în timpul mandatului.

Harris, în vârstă de 55 de ani, desemnată de către GovTrack drept senatoarea cea mai stângistă în anul 2019 (întrecându-l pe Bernie Sanders!), a fost o rivală înverșunată a lui Biden în alegerile primare, acuzându-l că este prea de dreapta.