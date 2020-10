În urmă cu o săptămână, artistul a scris pe Facebook un mesaj care a uimit pe toată lumea. Mesajul a fost postat după ce în românia se înregistrase un număr record de persoane infectate cu noul coronavirus , iar autoritățile au emis mesajul Ro-Alert.

Atunci, supărat, Bittman și-a chemat prietenii să iasă la o terasă, contrar regulilor impuse de autorități. El s-a ținut de cuvânt și a ieșit. Chiar a fost surprins puțin mai târziu, la o cafea cu o prietenă.

Mesajul de revoltă al lui Dan Bittman

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincinoase pe telefon! Când ieșim băieți și fete?!”, întreba artistul pe pagina sa de Facebook marți, 20 octombrie.

Așa a și făcut, ieșind pe terasa unui mall din Pipera, alături de o prietenă.

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat Dan Bittman.

Iar părerea sa personală este aceea că virusul nu atacă numai în baruri, cluburi și restaurante, ci peste tot.

„Când văd aglomerația la metrou, când am văzut astă vară aglomerația de pe plajă, cu oameni fără mască și fără distanțare… ar fi trebuit să fim toți morți până acum. Dacă oamenii ar sta puțin să judece cifrele, s-ar lămuri”, a mai spus artistul, supărat pe măsurile luate până acum de autorități.

Mărturisește că provine dintr-o familie de medici, că are un profund respect pentru această breaslă, dar că ce se întâmplă acum este mai mult politică.

„Eu de mic am fost învățat să mă spăl pe mâini, să am niște reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învățat nimic nou. Doar pun mască, acum, și respect legea. Însă rămân la propriile convingeri”, a mai spus Bittman.

Frustrarea lui pornește și de la faptul că, de 10 luni, este „șomer”

„Noi suntem o categorie nebăgată în seamă de nimeni, trebuie să ne descurcăm cum putem”, spune el. Muzicienii, instrumentiștii, actorii, balerinele, dansatorii, sunetiștii, scenografii și toți cei numiți „artiști independenți” au fost primii și cei mai grav afectați de criza provocată de coronavirus.

Peste noapte s-au trezit cu spectacole anulate și fără nicio sursă de venit. Din ianuarie, mulți trăiesc din economii. Nu-i de mirare că apare revolta.

Dan Bittman a fost primul care, după atâta timp, a izbucnit cu declarații șoc, care au împărțit în două lumea artistică.

„Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, a declarat solistul Holograf.

Bittman e supărat pe modul în care guvernanții gestionează pandemia, spunând că numărul morților e „scos din burtă” atât timp cât nu se fac autopsii, că există interese, presiuni.

„Dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte?!”, a încheiat artistul, potrivit click.ro