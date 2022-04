sursă: arhivă

Bitcoin-ul, pe locul 1. Oamenii nu mai au încredere în guverne. „Cu cât avem mai multe crize, cu atât va fi mai apreciat”

Prof. Alfred Taudes, Academic Director of the Research Institute for Cryptoeconomics, WU Executive Academy a mărturisit că oamenii nu mai au încredere în guverne și își pun ultima speranță în Bitcoin. Cererile au fost uriașe, mai ales după ce a început războiul în Ucraina.