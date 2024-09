International Biroul Al Jazeera din Cisiordania, închis 45 de zile







Israelul a ordonat închiderea, pentru 45 de zile, a biroului televiziuniiQatareze Al Jazeera din Ramallah, Cisiordania.

Biroul Al Jazeera din Ramallah, percheziționat de IDF

Forțele israeliene au percheziționat birourile postului de știri Al Jazeera din Ramallah, Cisiordania, și au ordonat închiderea acestuia pentru o perioadă inițială de 45 de zile.

Canalul de televiziune din Qatar a difuzat în direct imagini cu trupele israeliene făcând percheziții la biroul canalului panarab și predau un ordin de închidere unuia dintre responsabilii Al Jazeera, înainte ca transmisiunea să fie întreruptă.

„Există o hotărâre judecătorească pentru închiderea Al Jazeera pentru 45 de zile”, i-a spus un militar israelian șefului biroului Al Jazeera din Cisiordania, Walid al-Omari, a anunța rețeaua panarabă.

„Vizarea jurnaliştilor în acest fel urmăreşte întotdeauna să şteargă adevărul şi să împiedice oamenii să-l audă”, s-a indignat Omari.

Israel consideră Al Jazeera „purtător de cuvânt al terorismului”

Reamintim că, în luna mai, Israelul a percheziţionat birourile Al Jazeera din Nazaret şi Ierusalimul de Est, după ce a descris postul de televiziune din Qatar drept o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

Relațiile dintre radiodifuzorul deținut de Qatar și guvernul israelian au fost de mult timp tensionate, dar s-au înrăutățit dramatic după izbucnirea războiului antiterorist din Gaza, declanșat după masacrul produs de teroriștii palestinieni pe 7 octombrie, soldat cu moartea a peste 1.000 de civili și numeroase violuri, mutilări și profanări de cadavre, precum și cu luarea a peste 200 de ostatici, folosiți acum pentru șantaj.

Israelul a calificat, în repetate rânduri, rețeaua qatareză drept „purtător de cuvânt al terorismului”, dar Al Jazeera a negat această acuzație.

Reamintim că, în aprilie, parlamentul din Israel a adoptat o lege care dă puterea guvernului de a închide temporar radiodifuzorii străini considerați o amenințare la adresa securității naționale, pe perioada războiului, potrivit Times of Israel.

Jurnaliști CNN, Reuters, AP și NYT, alături de teroriștii palestinieni la masacrul din 7 ocotombrie

Reamintim că, la circa o lună de la masacrul din 7 octombrie, s-a aflat că teroriștii palestinieni din Hamas au fost însoțiți, în raidul criminal asupra Israelului, de mai mulți fotojurnaliști colaboratori ai unor agenții de presă internaționale, televiziuni sau ziare cu orientare de stânga.

Colaboratorii teroriștilor palestinieni din Hamas, care au participat la raidul criminal din 7 octombrie, ar fi și din rândul unor fotojurnaliști. Aceștria sunt acreditați din partea unor agenții de presă internaționale și activează în Fâșia Gaza. Ei au relatat și au fotografiat, din mijlocul evenimentelor, atrocitățile împotriva civililor israelieni.

O organizație din Statele Unite, HonestReporting, a publicat un raport, pe 8 noiembrie, în care a făcut referire la colaboratorii Hamas. În document sunt dați ca exemplu fotojurnaliștii din Gaza, ce lucrează independent pentru organizații de presă precum Associated Press, Reuters, pentru televiziunea americană CNN și pentru The New York Times.