Înalții Birocrați de la Bruxelles au pus sub semnul îndoielii corectitudinea procurorilor români într-un dosar, cel al Codruței Kovesi. De ce nu se autosesizează CSM și în cazul acesta?

Mare zarvă la Bruxelles, printre Înalții Birocrați de Lux ai UE, Comisarii Komniterniști cu papion, pentru că în România, Babuinia lor, Codruța Kovesi a fost inculpată de procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție.





Înalții Birocrați de Lux de la Bruxelles susțin că anchetarea Codruței Kovesi la București e un abuz al procurorilor români. Și că Guvernul să intervină și să oprească ancheta, ba mai mult să-i oblige pe procurori s-o declare nevinovată pe Codruța Kovesi. Față de această poruncă dată României care se dovedește a nu știu cîta oară că e tratată ca o țară de babuini, îmi permit să fac următoarele observații:

Dacă aș fi în locul Guvernului i-aș întreba pe noii Kominterniști cum să procedez. De la Bruxelles prin sute de declarații ni s-a spus că procurorii sînt independenți pe parcursul anchetei, că orice intervenție a politicienilor în mersul unei anchete e considerată ingerință gravă și poate duce la sancționarea României. Întrebarea pe care trebuie s-o pună Guvernul român e, așadar, aceasta: Dacă intervenim în mersul anchetei garantați că nu veți sancționa pentru nerespectarea independenței Justiției?

E Codruța Kovesi o victimă a unor răfuieli politico-mafiote așa cum s-a întîmplat pe vremea cînd ea trona în sediul DNA mai ceva decît Zeus în Olimp? Habar n-am. Și spun asta, deoarece, spre deosebire de alte cazuri, în cel al Codruței Kovesi nu cunosc dosarul. În toate cazurile în care am luat apărarea victimelor procurorilor nu numai din DNA, dar și din toate parchetele, sub semnul părerii mele proaste despre procurori, am beneficat de date și documente de la dosar date de victimă. Codruța Kovesi nu mi s-a adresat ca s-o apăr. Prin urmare n-am nici o dată, nici un document ca să mă pot pronunța în vreun fel. N-am găsit nici măcar în presa care o cîntă și o încîntă vreun document menit a-mi dovedi că fosta șefă a DNA e victima unor abuzuri ale procurorilor. În aceste condiții, mă întreb și eu, ca tot omul, de unde știu Înalții Birocrați de la Bruxelles că dosarul Codruței Kovesi e un abuz?

În prima parte a lui 2015, prin mai multe comentarii de pe cristoiublog.ro am susținut că unele dosare făcute de procurorii români sînt rezultate ale unor răfuieli politico-mafiote. Iată cîteva exemple:

22 martie 2015