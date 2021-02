Familia ”Las Fierbinți” este foarte îndrăgită de români, iar un băiețel este noua vedetă. Serialul care a debutat la 1 martie 2012 ne-a adus în case o serie de actori care au devenit, în timp, ca membrii ai familiei noastre. Iată că familia s-a mărit cu un băiețel. Bine ai venit! Familia ”Las Fierbinți” s-a mărit cu un băiețel Familia ”Las Fierbinți” este fericită.

Actrița actrița Ecaterina Ladin (37 de ani) a adus pe lume cel de-al doilea copil al său, tot un băiețel. Simpatica Dalida, secretara băgăreață și deșteaptă, a publicat pe Instagram o fotografie cu bebelușul, la puțin timp după ce a născut, joi, 18 februarie. ”Până la lacrimi mi-e dragă viața!”, a scris actrița în dreptul fotografiei în care apărea micuțul ei. Mii de admiratori s-au grăbit să o felicite și să îi ureze micuțului ”Bine ai venit!”.

Un băiețel este noua vedetă

Actrița din ”Las Fierbinți” a recunoscut că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit foarte mult încă un copil. Cei doi mai au un băiețel, pe Marcu, în vârstă de aproape 6 ani. Pentru a putea rămâne însărcinată, Ecaterina a făcut mai multe tratamente de fertilizare. Ea și soțul ei s-au căsătorit de pe 6 iunie 2015.

“Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: DA. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată o s-o numesc eu ”, a declarat actrița, în urmă cu o săptămână, invitată în emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV.

