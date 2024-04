Sport Billie Jean King Cup. România, calificată la turneul final. Meci spectaculos la Florida







România a câștigat cu Ucraina, scor 3-2, și s-a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian și Ana Bogdan au câștigat disputa cu gemenele Lyudmyla Kichenok și Nadia Kichenok, scor 6-2, 7-6.

Turneul final va avea loc în Sevilla, în intervalul 12-17 noiembrie, iar la acesta vor lua parte 12 echipe, împărțite în 4 grupe. Echipele câștigătoare ale grupelor vor intra în lupta din semifinale. În urma partidelor recente s-au calificat echipe din România, Australia, Canada, Cehia, Marea Britanie. De asemenea, Italia, Polonia, Slovacia, Spania, SUA vor lupta în turneul final.

România a reușit să se califice la turneul final al Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian și Ana Bogdan au jucat peste 7 ore în a doua zi a partidei cu Ucraina. Astfel, româncele au revenit de la 0-2 la general.

Mutare de ultim moment

Cele două jucătoare au reușit să obțină victoria în meciurile individuale. Anca Todoni și Mara Gae ar fi trebuit să joace în decisiv, însă Horia Tecău a luat o hotărâre de ultim moment. Căpitanul a decis ca Jaqueline Cristian și Ana Bogdan să intre din nou pe teren. Astfel, cele două au reușit să se impună în fața gemenelor Kichenok.

„Pentru mine, acest moment înseamnă foarte mult. Am jucat din toată inima. Am trecut prin momente grele, nu mai câștigasem un meci de o lună și jumătate. Dar să fiu aici, reprezentându-mi țara, e uimitor. Prima zi a fost dezamăgitoare, dar am spus că vom lupta azi. ”, a declarat Ana Bogdan.

Partidele s-au jucat pe zgură verde la Racquet Park Driv, Florida.