Bill Gates, noi previziuni: Ceea ce este mai rău ar putea să urmeze. Vine ceva şi mai transmisibil, și mai fatal

Bill Gates: „Suntem încă expuși riscului ca această pandemie să genereze o variantă care ar fi și mai transmisibilă și chiar mai fatală. Nu vreau să fiu o voce a nenorocirii, dar este cu mult peste un risc de 5% ca această pandemie să nu fi văzut nici măcar ce este mai rău”.

Nu este prima dată când face o asemenea predicție. În decembrie 2021, el și-a avertizat milioanele de urmăritori pe Twitter să se pregătească pentru cea mai gravă parte a pandemiei, după ce a avertizat în 2015 că lumea nu este pregătită pentru următoarea pandemie. Declaraţie care a intrigat lumea care s-a întrebat de unde ştia Bill Gates că va urma o pandemie la nivel global.

Bill Gates: „Ceea ce este mai rău ar putea să urmeze”

Cofondatorul Microsoft a declarat că sunt necesare urgent noi vaccinuri care să aibă efecte de lungă durată pentru a combate infectarea în viitor. Avertismentul lui Gates vine după ce dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a avertizat săptămâna aceasta că oamenii trebuie încă să fie atenți la virus și că scăderea testelor generale și a supravegherii COVID în multe țări a lăsat lumea în pericol la o reapariție a virusului.

Bill Gates – care lansează marți noua sa carte How to Prevent the Next Pandemic – a sfătuit guvernele din întreaga lume să investească într-o echipă de epidemiologi și modelatori de computer pentru a ajuta la identificarea amenințărilor globale pentru sănătate în viitor.

Mi se pare nebunesc că am putea să nu prevenim această tragedie şi să nu facem, în numele cetăţenilor lumii, aceste investiţii. Suma de bani implicată este foarte mică în comparaţie cu beneficiul combaterii pandemiei şi va fi un test: îşi pot asuma instituțiile globale noi responsabilități într-un mod excelent?

El a spus că inițiativa globală de răspuns și mobilizare la epidemii ar trebui gestionată numai de OMS – singurul organism despre care a afirmat că este capabil să construiască și să gestioneze echipa de experți „de top” la un cost de aproximativ 1 miliard de dolari pe an.

Finanțarea actuală a OMS nu este deloc serioasă în ceea ce privește pandemiile, a spus Gates, adăugând că „mai puțin de 10 oameni cu normă întreagă” lucrează la pregătirea pentru focar și „chiar și acei oameni sunt distrași de multe alte activități”.

Comentariile lui Gates vin pe măsură ce cazurile de COVID în SUA continuă să crească

Cazurile în Statele Unite au revin după luni de scăderi ca urmare a creșterii masive a Omicron. La fel ca creșterea din această iarnă, decesele au rămas scăzute, în ciuda unei creșteri a cazurilor, arătând pericolul în scădere pe care îl prezintă virusul, pe măsură ce tulpini mai ușoare continuă să circule.

În prezent, SUAînregistrează o medie de 60.251 de cazuri de COVID-19 în fiecare zi, o creștere de 52% față de săptămâna trecută – și prima dată când pragul de 60.000 a fost atins de la 1 martie. De atunci, cazurile zilnice au continuat să scadă până la 30.000 pe zi, unde cifra a stat săptămâni întregi la mijlocul lunii aprilie.

Decesele cauzate de virus sunt la unul dintre cele mai scăzute puncte în timpul pandemiei, chiar dacă cazurile încep să crească brusc din nou, scrie infoactual.ro.