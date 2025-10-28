HAI România!

Bilge Demirer, Garanti BBVA, la Gala Capital „Suntem aproape de clienții noștri oricând au nevoie

Garanti BBVA redefinește în mod constant bankingul corporate în România, într-un mediu economic volatil, dar plin de oportunități, în care cererea de finanțări rămâne solidă. Compania mizează pe încredere și profesionalism, prioritizează sustenabilitatea în strategia sa și vede proiectele verzi ca pe un avantaj competitiv major, care oferă acces la noi piețe și o gestiune eficientă a riscurilor.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru creștere solidă, peste media pieței și diversificare de portofoliu în bankingul corporativ” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

