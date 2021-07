Mai multe mii de cetățeni din Africa de Sud au luat parte la confruntările violente din ultimele zile. Oamenii s-au confruntat cu poliția și au devastat mai multe centre comerciale din orașe. Câteva zeci de oameni ar fi murit în aceste incidente, considerate cele mai grave violențe din ultimii ani din Africa de Sud.

Oamenii au ieșit în stradă, săptămâna trecută, în contextul trimiterii la închisoare a fostului președinte Jacob Zuma. În curând, situația a escaladat, iar violențele și jafurile și-au făcut apariția cu repeziciune. Oamenii, cei mai mulți săraci, de la periferia orașelor, s-au revoltat în condițiile în care situația în țară nu s-a îmbunătățit. Prea puține lucruri s-au schimbat de la finalul regimului de apartheid, în urmă cu 27 de ani, iar inegalitățile și greutăţile au persistat

Mai mult, pandemia de COVID-19 a făcut ca nivelul de sărăcie să crească din cauza restricțiilor sociale și economice.

Pe de altă parte, oficialii guvernamentali susțin că guvernul lucrează pentru a stopa extinderea violențelor și a jafurilor. Acestea au pornit de la casa fostului președinte Zuma, din provincial KwaZulu-Natal și au ajuns în cel mai mare oraş din ţară, Johannesburg şi în provincia Gauteng. De asemenea, valul de violențe s-a extins până la portul Durban, la Oceanul Indian.

Pentru a nu scăpa situația de sub control, autoritățile au scos în stradă armata, într-o încercare de stopare a tulburărilor sociale. Militarii au fost văzuţi patrulând pe străzile din Pietermaritzburg, deși autoritățile nu au declarat starea de urgență.

Crowds clashed with police and ransacked or burned shopping malls in South Africa, with dozens reported killed as grievances unleashed by the jailing of former president Jacob Zuma boiled over into the worst violence in years https://t.co/W0Ujjyfuta 1/5 pic.twitter.com/xck7QLeBHp

— Reuters (@Reuters) July 13, 2021