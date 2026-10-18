Franța a început duminică operațiunile de curățenie și evaluare a pagubelor după violențele care au avut loc sâmbătă în mai multe orașe. Aproape 1.800 de persoane au fost reținute, peste 500 de polițiști au fost răniți, iar autoritățile verifică distrugerile produse în mai multe zone ale țării, transmite Reuters.

Bilanțul confruntărilor a crescut față de datele raportate anterior, când erau anunțate aproximativ 1.200 de arestări și 150 de polițiști răniți. Un manifestant a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul protestelor de la Paris. În capitala Franței, poliția a efectuat 855 de rețineri, un număr record.

Operațiunile de îndepărtare a resturilor și de evaluare a pagubelor au început în orașe precum Lille, Marsilia, Strasbourg și Bordeaux.

La Paris, mai multe vitrine au fost sparte, biciclete au fost incendiate, iar clădirile au fost acoperite cu graffiti.

La Limoges, autoritățile evaluează pagubele provocate primăriei vechi de 143 de ani. Clădirea a fost grav avariată în urma unui incendiu provocat intenționat.

La Bordeaux, un grup de persoane mascate a pătruns în reședința prefectului. Primarul Thomas Cazenave a anunțat că până la 100 de magazine au fost jefuite în timpul violențelor. La Marsilia, primarul Benoît Payan a anunțat instituirea unui ajutor financiar de urgență pentru întreprinderile afectate de proteste.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a promis sprijin comercianților care au suferit pierderi.

”Cei care distrug vor plăti, vor repara pagubele şi vor răspunde pentru intenţia lor de a semăna haos”, a declarat Lescure.

Protestele și confruntările au amplificat presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron și a guvernului său, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.

Premierul Sébastien Lecornu a declarat că executivul nu se va lăsa intimidat și a atribuit tulburările grupărilor de extremă stânga și infractorilor.

La manifestațiile de sâmbătă au participat peste o jumătate de milion de persoane.

Mobilizarea a fost una dintre cele mai ample înregistrate în Franța în ultimii ani.

Mișcarea a început luna trecută, pe fondul nemulțumirilor elevilor privind condițiile din școli și deficitul de profesori.

Ulterior, protestele s-au extins la nivel național, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri, inegalitățile sociale și reducerea cheltuielilor publice.