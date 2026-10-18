Președintele francez Emmanuel Macron urma să se adreseze duminică seara populației, după protestele violente izbucnite în mai multe orașe din Franța, pe fondul nemulțumirilor legate de costul ridicat al vieții și de situația serviciilor publice. Violențele, jafurile și atacurile asupra unor instituții au dus la peste 1.800 de arestări și la rănirea a peste 500 de polițiști, jandarmi și pompieri, potrivit autorităților franceze.

Biroul președintelui a anunțat că discursul urma să înceapă duminică, la ora locală 20:00, respectiv 18:00 GMT.

Ministrul de interne Laurent Nunez a anunțat duminică, într-un mesaj publicat pe platforma X, că numărul arestărilor a depășit 1.800 la nivel național.

„În acest stadiu, peste 500 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost răniți, fiind prinși în aceste scene de violență”, a transmis ministrul, precizând că datele sunt provizorii.

La Paris au fost arestate 855 de persoane, potrivit bilanțului prezentat în informațiile inițiale. Un manifestant a murit în capitala franceză în urma unui stop cardiac.

Violențele au avut loc în cadrul unei zile de mobilizare națională împotriva costului ridicat al vieții. În mai multe orașe, magazine și sedii ale unor instituții au fost atacate, iar străzile au rămas acoperite de moloz și de resturi carbonizate ale unor motociclete și scutere.

Federația comerțului și distribuției din Franța a anunțat că violențele au afectat aproximativ 1.500 de comercianți, iar pagubele se ridică la sute de milioane de euro.

În mai multe localități, magazine și alte sedii ale unor firme au fost jefuite sau vandalizate. Ministrul de interne urma să se deplaseze luni la Marsilia, în sudul Franței, unde au fost raportate numeroase jafuri.

Atacurile au vizat și instituții publice din mai multe regiuni ale țării. La Marsilia, Lille, Angers și Bordeaux, protestatarii au luat cu asalt sedii ale municipalităților și prefecturi, pe care le-au vandalizat.

La Lyon, un sediu al oficiului de turism a fost incendiat.

Protestele au fost însoțite de jafuri și distrugeri, iar autoritățile au anunțat că bilanțul arestărilor și al persoanelor rănite ar putea fi actualizat.