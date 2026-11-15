Fostul președinte american Joe Biden face dezvăluiri despre relația tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în volumul său de memorii, în care îl acuză pe acesta că nu și-ar fi respectat promisiunile privind protejarea populației civile din Fâșia Gaza. Biden povestește despre discuțiile purtate cu liderul israelian după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și despre nemulțumirile provocate de modul în care a fost condus războiul, potrivit The Times of Israel.

Cartea cuprinde și pasaje despre decizia fostului lider de la Casa Albă de a candida pentru un al doilea mandat, confruntarea televizată cu Donald Trump din 2024, presiunile venite din partea democraților și retragerea sa din cursa prezidențială. Biden își apără bilanțul politic și susține că ar fi avut în continuare șanse să câștige alegerile.

În fragmentele din volumul său, intitulat „Promite-mi, America”, Joe Biden descrie nemulțumirea provocată de deciziile premierului israelian Benjamin Netanyahu în timpul operațiunilor militare împotriva Hamas.

Fostul președinte american afirmă că administrația sa a solicitat în repetate rânduri Israelului să ia măsuri suplimentare pentru protejarea civililor din Fâșia Gaza. Potrivit relatării sale, Netanyahu și-ar fi asumat anumite angajamente, însă acestea nu ar fi fost urmate de schimbări semnificative în desfășurarea operațiunilor militare.

Biden amintește că atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a reprezentat un moment care i-a „spulberat” speranțele privind posibilitatea instaurării unei păci durabile în Orientul Mijlociu. În ziua atacului, fostul lider american l-a contactat telefonic de mai multe ori pe premierul israelian.

„Am vrut să-i transmit hotărârea mea de a mă asigura că o zi ca aceasta nu se va mai întâmpla niciodată”, a scris Biden într-un exemplar preliminar al cărții.

Fostul președinte susține că, pe măsură ce numărul victimelor civile creștea, îi solicita explicații liderului israelian, pe care îl numește familiar „Bibi”.

Potrivit lui Biden, Netanyahu era conștient de efectele pe care pierderile de vieți omenești le aveau asupra imaginii Israelului și asupra sprijinului american pentru război.

„A recunoscut daunele pe care aceste victime în creștere le provocau imaginii Israelului și sprijinului SUA pentru război”, scrie Biden despre Netanyahu.

Fostul lider american descrie apoi un comportament repetat al premierului israelian, în care promisiunile privind reducerea victimelor civile erau urmate de noi operațiuni militare.

„S-a stabilit un tipar familiar: el promitea să facă mai mult, iar apoi urma o altă acțiune agresivă, ucigând mai mulți civili.”

Biden susține că explicațiile primite din partea autorităților israeliene nu au schimbat situația de pe teren.

„Când le ceream socoteală în această privință, israelienii aveau întotdeauna o explicație sau o scuză, dar rezultatul era același. Bibi nu avea nicio reținere în a face promisiuni pe care nu avea puterea – sau intenția – să le respecte”, a continuat Biden.

Un alt subiect abordat în memorii este modul în care premierul israelian ar fi gestionat presiunile politice din timpul conflictului. Joe Biden afirmă că a înțeles dificultățile cu care se confrunta Netanyahu după atacul Hamas, însă consideră că acesta nu a acordat suficientă atenție intereselor pe termen lung ale Israelului.

Fostul președinte american susține că liderul israelian ar fi pus propriile obiective politice înaintea unor decizii strategice necesare țării sale.

„Deși am înțeles că lucra sub presiuni severe, am fost frustrat de eșecul său de a gândi ca un om de stat și de a proteja interesele pe termen lung ale Israelului, nu doar propriile nevoi politice pe termen scurt”, a adăugat el.

Biden descrie și relația personală cu Netanyahu, despre care spune că era marcată de neîncredere, în ciuda posibilității de a purta discuții directe.

„Eu și el puteam fi direcți unul cu celălalt, dar nu exista prea multă încredere”, a spus fostul președinte despre premierul israelian.

În carte, Joe Biden explică și motivele pentru care administrația sa a menținut sprijinul american pentru Israel, în ciuda controverselor generate de operațiunile militare din Gaza și a criticilor venite inclusiv din interiorul Partidului Democrat.

Fostul președinte afirmă că responsabilitatea sa era să protejeze interesele strategice ale Statelor Unite și să mențină relațiile cu aliații Washingtonului. Biden susține că, din această perspectivă, era necesar să „susțină interesele Americii și aliații Americii”.

Totuși, relația cu Netanyahu s-ar fi complicat după revenirea acestuia la conducerea guvernului israelian, la sfârșitul anului 2022.

„De la revenirea lui Netanyahu la putere la sfârșitul anului 2022, am simțit că munca de protejare a Israelului înseamnă protejarea acestuia atât de dușmanii săi, cât și de sine însuși”, a scris Biden.

Benjamin Netanyahu nu transmisese un punct de vedere după publicarea fragmentelor din memoriile fostului președinte american.

Israelul a susținut în repetate rânduri că încearcă să limiteze pierderile în rândul civililor și a acuzat Hamas că folosește populația din Gaza drept scut uman. Autoritățile israeliene au afirmat că gruparea palestiniană desfășoară activități militare în zone civile, inclusiv în apropierea locuințelor, spitalelor, școlilor și moscheilor.

Memoriile fostului președinte american nu se limitează la relația cu Netanyahu și la războiul din Orientul Mijlociu. Joe Biden își prezintă propria perspectivă asupra celor patru ani petrecuți la conducerea Statelor Unite și răspunde criticilor formulate la adresa administrației sale.

Biden îl critică pe Donald Trump pentru refuzul de a accepta rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, pentru rolul său în evenimentele de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021 și pentru grațierea persoanelor implicate în acele evenimente.

Fostul lider democrat își apără și politicile economice, respingând acuzațiile potrivit cărora deciziile administrației sale ar fi contribuit la creșterea inflației și ar fi încetinit redresarea economiei americane după pandemia de COVID-19.

De asemenea, Biden își justifică hotărârea de a retrage trupele americane din Afganistan, în ciuda consecințelor dramatice ale operațiunii. În același timp, își atribuie meritul pentru refacerea relațiilor cu aliații internaționali ai Statelor Unite, pe care le consideră afectate în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

Un capitol important al volumului este dedicat deciziei lui Joe Biden de a intra în cursa prezidențială din 2024, deși în spațiul public existau numeroase îngrijorări privind vârsta și capacitatea sa de a conduce țara.

Fostul președinte afirmă că nu a primit semnale electorale clare care să indice că ar trebui să renunțe la candidatură. El consideră că presa și comentatorii politici au acordat o atenție exagerată stării sale fizice și mentale.

„Presa și experții au continuat să vorbească despre cât de slab eram”, scrie fostul lider american.

Biden susține că rezultatele alegerilor primare democrate nu indicau o amenințare serioasă la adresa poziției sale în partid.

„Alegerile primare nu au trimis niciun semn de avertizare că aș fi în pericol”, a scris el.

Fostul președinte consideră însă că dezbaterea despre vârsta sa a continuat să domine discursul public, indiferent de rezultatele din alegerile primare.

„Dar asta nu a putut deraia narațiunea despre candidatura mea. Că eram prea bătrân. Că eram în declin mental.”

Joe Biden rememorează și confruntarea televizată cu Donald Trump, desfășurată la Atlanta în 2024, pe care o consideră unul dintre momentele decisive pentru retragerea sa din cursa prezidențială.

Fostul lider american povestește că, înaintea dezbaterii, a discutat cu echipa sa despre oportunitatea participării la confruntarea electorală.

Biden afirmă că nu se temea de capacitatea sa de a-l înfrunta pe adversarul republican, ci de modul în care acesta urma să se comporte în timpul dezbaterii.

„Nu era vorba că eram îngrijorat de capacitatea mea de a dezbate cu Donald Trump”, a spus el.

„Ci mai degrabă de faptul că era atât de predispus să mintă fără menajamente, să-i intimideze pe moderatori, să încalce regulile, să se plângă chiar și de cea mai mică verificare a faptelor, încât nu știam dacă ar avea vreo valoare să ofer o platformă publică acestui comportament.”

Fostul președinte recunoaște că a avut și un moment de confuzie în timpul confruntării, când a încercat să vorbească despre realizările administrației sale în domeniul sănătății și despre reducerea prețurilor medicamentelor.

„Mi-am pierdut șirul gândurilor, am văzut că timpul meu se scurgea și m-am grăbit să închei ultima parte a răspunsului meu, spunând: «În sfârșit am învins Medicare»”, își amintește el.

„Ceea ce voiam să spun era: «În sfârșit am învins Big Pharma».”

Fostul președinte făcea referire la măsurile adoptate de administrația sa pentru negocierea prețurilor anumitor medicamente destinate beneficiarilor programului Medicare. Biden consideră această politică una dintre realizările importante ale mandatului său.

Cu toate acestea, el admite că episodul din dezbatere a avut consecințe negative asupra imaginii sale publice.

„În mod ironic, această realizare istorică nu mi-ar fi consolidat candidatura. Ar fi contribuit la scufundarea ei”, a scris el.

„Ceea ce ar fi trebuit să fie un punct culminant al dezbaterii a devenit dovada numărul unu, și anume că eram prea bătrân pentru a face treaba.”

În ciuda prestației sale din dezbaterea cu Donald Trump, Joe Biden afirmă că a continuat să creadă în șansele de a obține un nou mandat la Casa Albă.

Fostul președinte recunoaște că vârsta, inflația și problema imigrației reprezentau vulnerabilități electorale importante, însă nu considera că acestea făceau imposibilă o victorie.

„Eram bătrân? Da. Am fost capabil să-mi fac treaba? Da. Alegătorii erau supărați din cauza inflației? Da. Erau supărați din cauza imigrației? Da. Toate erau probleme dificile. Dar nu insurmontabile”, scrie Biden.

Acesta vorbește și despre dificultatea de a face față presiunilor venite din partea unor membri importanți ai Partidului Democrat, inclusiv persoane cu care colaborase de-a lungul carierei politice.

„Personal, a fost greu să suport ca atâția prieteni vechi să se întoarcă împotriva mea”, mărturisește fostul președinte.

În memorii sunt prezentate și discuțiile cu liderii democrați care deveniseră tot mai îngrijorați de perspectivele electorale ale partidului.

Unul dintre momentele importante a fost conversația cu Chuck Schumer, liderul democraților din Senat. Potrivit relatării lui Biden, acesta i-ar fi transmis că sprijinul din interiorul formațiunii pentru candidatura sa se redusese considerabil.

„S-ar putea să mai am cinci senatori democrați care mă susțin”, i-ar fi spus Schumer.

Biden afirmă că a apreciat faptul că liderul democrat a venit personal să îi ceară retragerea din cursa prezidențială.

„A avut mult curaj (poate că am spus-o altfel la vremea respectivă), venind la mine acasă și spunându-mi să mă retrag din cursă”, a scris fostul președinte.

Joe Biden povestește că, în seara de 20 iulie 2024, după ce a lucrat la proiectul declarației prin care urma să își anunțe retragerea, a reușit să se odihnească.

„Credeți sau nu”, a scris el, „am dormit bine în noaptea aceea.”

A doua zi, pe 21 iulie 2024, Biden și-a anunțat oficial retragerea din cursa pentru un nou mandat prezidențial.

Joe Biden vorbește în carte și despre relația cu Kamala Harris, fosta vicepreședintă a Statelor Unite, care i-a preluat locul în cursa prezidențială după retragerea sa.

Deși Harris fusese unul dintre contracandidații săi în alegerile primare democrate din 2020, Biden afirmă că a fost impresionat de calitățile sale politice.

Fostul președinte descrie relația dintre cei doi drept una apropiată și o menționează pe Harris printre consilierii implicați în unele dintre cele mai importante decizii ale administrației sale.

Biden apreciază și modul în care aceasta a gestionat campania electorală de 107 zile, după ce a devenit candidatul democraților la alegerile prezidențiale din 2024.