În schimb, democrații progresiști ​​au prezentat un nou proiect de lege care va investi 10 trilioane de dolari în inițiative de energie regenerabilă, infrastructură ecologică și justiție climatică în următorii zece ani, scrie NationalInterest.

Denumit „Transform, Heal and Renew by Investing in a Vibrant Economy (THRIVE) Act”, legea subliniază modificări ambițioase ale infrastructurii federale. Stabilește un obiectiv de 100% electricitate zero-carbon până în 2035, zero emisii din clădirile noi până în 2025 și extinderea opțiunilor de transport public curat până în 2030. Planul ar obliga, de asemenea, Congresul să direcționeze cheltuielile către aceste obiective. „THRIVE este agenda care stabilește pilonii pentru reînnoirea economică în America”, a declarat pentru HuffPost senatorul democrat Ed Markey, inițiator al proiectului de lege. „Acest proiect de lege stabilește un plan pentru crearea masivă de locuri de muncă în SUA”.

Deși proiectul de lege nu conține încă elemente specifice, întrucâ va fi introdus abia in ​​aprilie, își propune să creeze mai mult de 15,5 milioane de locuri de muncă pe an și să pună capăt șomajului.

THRIVE ar direcționa, de asemenea, cel puțin 1 trilion de dolari în următorii 10 ani pentru trecerea SUA de la combustibili fosili la o alternativă mai durabilă din punct de vedere ecologic. Proiectul de lege se concentrează și pe inegalitatea rasială, împingând cel puțin 40% din investițiile guvernului federal în unele dintre cele mai poluate state „oprimate și afectate de practicile nedrepte rasiste”.

Anunțarea proiectului de lege vine în momentul în care Biden va veni cu detalii despre planurile privind infrastructura, un pachet potențial mai puțin ambițios și mai scump în comparație cu THRIVE. Și pentru care cheltuielile ar fi în plus față de cele 1,9 trilioane de dolari cheltuite pentru pachetul de ajutor pentru covid, anul trecut, și de cele 4 trilioane de dolari cheltuite pentru nevoi legate de pandemie sub Donald Trump.

Dar planul de infrastructură al Casei Albe ar urma să includă și majorări de impozite pentru a compensa cheltuielile guvernamentale, cum ar fi creșterea ratei impozitului pe profit la 28%, de la 21%. Și creșterea ratei impozitului pe venit pentru americanii care câștigă mai mult de 400.000 de dolari. Măsuri care probabil vor fi respinse de republicani.

„Am atins cu ușurință, dacă nu chiar am depășit nivelul de îndatorare adecvat unei sittuații de pace, în care pandemia este pe cale să treacă și economia se recuperează rapid. Democrații din administrația Biden și din Senat recunosc clar acest lucru, motiv pentru care ultimul lor impuls pentru cheltuieli suplimentare este însoțit și de cereri de impozite mai mari”, spune Peter Ireland, profesor de economie la Boston College. „Includerea creșterii impozitelor va face ca propunerile să fie și mai greu de vândut americanilor, care s-au luptat foarte mult în ultimele 13 luni. Ultimul lucru pe care și-l dorește cineva acum este o taxă mai mare”, consideră profesorul.

E foarte puțin probabil ca Actul THRIVE să aibă un succes în Senat, având în vedere că este de așteptat ca Biden să se confrunte cu o confruntare cu politicienii din ambele partide pentru a-și trece pachetul de 3 trilioane de dolari.