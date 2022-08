Biblia nu face „mișto” de David: De eroi nu se râde!

Am spus-o de mai multe ori, de câte ori am fost întrebat sau doar a venit vorba, nu am cum să râd, să-l batjocoresc sau doar să fiu critic cu cel care își apără un drept legitim, oricât de mărunt ar fi el, dreptul cu pricina. Nu pot înțelege cum un om întreg la cap și la suflet îi poate batjocori și denigra pe ucrainenii care își apără căminele, familiile, viețile, țara, într-un cuvânt. Ar fi ca și cum, auzind că peste o familie vecină a intrat în casă o bandă de tâlhari, care le-a furat toată munca, pe femei le-a violat, pe tată l-a omorât, reacția mea ar fi „asta este, lasă că și ei erau cam neamuri-proaste”. Nu am cum, nu cred că Dumnezeu m-a însuflețit într-un asemenea zadar. La fel și jurnalistul Paul Ștefan, personajul central al romanului Delirul, de Marin Preda. Poate și de el am învățat asta. Dialogul dintre jurnalist și patronul ziarului unde scria, pe tema invadării Iugoslaviei de trupele lui Hitler, în 1941, mi se pare tot ce poate fi mai relevant în materie.