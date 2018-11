ȘTIRE-BOMBĂ în SHOWBIZ-UL ROMÂNESC. O celebră ARTISTĂ și-a SNOPIT SOȚUL în BĂTAIE

La numai o săptămână de când s-a aflat că divorţează, soţul Biancăi Rus face o serie de noi acuzații, total neaşteptate. Antonio susţine că de multe ori bruneta a sărit să îl bată, iar el s-a apărat.





Săptămâna trecută, Antonio a fost acuzat că ar fi lovit-o pe Bianca Rus, însă adevărul pare să fie cu totul altul. Recent, tânărul a decis să spună ce se întâmpla între el şi Bianca Rus, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care a depus actele de divorţ.

„E violentă din naştere. Nu e vreo finuţă, mai sare la bătaie, eu mă retrag. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar îţi dai seama. Trebuie să mă apăr şi eu într-un fel", a spus Antonio la RomâniaTV.

Dacă în prima lui declaraţie a vorbit despre faptul că nu se înţelegeau, iar mama ei intervenea mereu în căsnicia lor, acum Antonio spune şi mai multe lucruri.

Eu am plecat de acasă strict cu hainele mele, Bianca nu avea nici o vânătaie, trebuia să vină cu certificatul medico-legal. Sunt foarte supărat. Eu am decis să divorțez după ce într-o seară fratele ei m-a agresat verbal și fizic pe fondul unor neînțelegeri cu mine și Bianca. Ea e supărată acum că am plecat și apelează la chestii de genul. Ea o obișnuită cu scandalurile, e o artistă controversată. Am plecat de acasă, n-am pus mâna pe nimic. În continuare îmi poartă inelele, merge la evenimente cu ele. Nu i-am furat nici un gram de aur. Nu știu care sunt procedurile, eu am depus actele de divorț, aștept citația acum. Au vrut să mă controleze, nu le-a ieșit. Foarte urât. Am auzit că ai ei vor să o relanseze în muzică cu banii de la nuntă. Că ai ei nu mai au bani să-i dea. M-a folosit în tot acest timp”, a spus Antonio, pentru Spynews.ro.

