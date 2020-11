După ani de zile în care s-au jucat de-a șoarecele și pisica, Alex Bodi și Bianca Dăgușanu au ajuns la despărțire. Astfel, Bianca Drăgușanu și-a adunat toate forțele și a dezvăluit detalii cutremurătoare despre momentele traumatizante din relația cu omul de afaceri din Mediaș.

Știam că este un cerc vicios

„Într-adevăr sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am aflat despre mine în toți acești doi ani! Eu, de exemplu, n-am știut despre mine că pot să tolerez anumite situații. Eu nu am știut despre mine că pot fi manipulată ușor. Eu nu am știut despre mine că am teamă de anumite contexte sau de anumite situații. Eu știu despre mine că am putut! Eu știu despre mine că am putut să mă compromit în anumite situații, cu toate că, știind adevărul, știam ce va urma. Știam că este ca un cerc vicios și știam că voi ajunge tot în același punct dacă iert. Drept dovadă, am ajuns în același punct în care, ca să mă simt eu eliberată, trebuie să vă spun adevărul. Pentru că doar adevărul te eliberează și, da, adevărul se află tot timpul”, a declarat Bianca Drăgușanu, într-o postare pe Instagram.

Am fost mințită din nou două persoane penibile

„Știți ce mi se pare mie cel mai amuzant la mine? Că sunt un om foarte impulsiv așa… și ce e în gușă, e și-n căpușă. Adică, eu, gen, dacă acum gândesc ceva și simt să zic ceva, eu o să zic, frate! În anumite contexte, mie mi se pare că sunt foarte amuzantă așa… Și mie-mi vine să râd de ce zic eu, știi? Iar în momentul de față, eu consider că nu mai am nimic de pierdut și atunci vreau să vă spun vouă adevărul. Bănuiți care e adevărul? Bănuiți așa?

Aveți idee în ce context am putut fi mințită din nou și păcălită din nou de două persoane penibile? Dacă vă spun de la început, vă ia telefonul razna! Dacă vă spun povestea de la început, o să spuneți: «Vai, cât comică ești!», v-o ia telefonul razna! Serios”, a mai povestit fosta soție a lui Alex Bodi