Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu, din nou la cuțite. Ce le-a încăierat pe cele două mondene 

„Au complotat să se întâlnească la un loc de joacă, unde cel mic a fost traumatizat de ea. Ea l-a alergat pe cel mic să facă o fotografie cu ea. Cel mic nu a stat, a fugit și s-a ascuns după mașinuțe. Într-un final nu i-a ieșit această patență cu fotografia”, a spus Claudia Pătrășcanu. „Cel mare a fost alergat de mama acesteia și de cea mică, forțându-l să se joace cu cea mică. Sunt niște jocuri bolnave”, a adăugat Claudia.

Evident că Bianca Drăgușanu nu a rămas indiferentă la auzul acestor declarații. „Femeia are crize de gelozie, de frustrare, în mod periodic în ceea ce mă privește. Se contrazice de două ori pe propoziție, iar ca exemplu a zis că nu o interesează persoana mea. Dacă nu o interesează persoana mea de ce vorbește? Consider că pe ea nu o bagă nimeni în seamă cu meseria cu care se bate în piept că o are. Minte, aberează și se penibilizează singură”, a spus Bianca Drăgușanu.

De ce se ceartă Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Motivul care ține aprins scandalul

Totodată, vedeta susține că are multe mesaje de la Claudia Pătrășcanu în care e amenințată. „A ajuns foarte departe cu circul ăsta penibil pe care îl tot face. Am mesajele dânsei pe care o să le pun la dispoziția avocatului și presei, să vedeți cine pe cine amenință, sunt amenințată de această femeie care din partea mea nu merită niciun scuipat, că îi dau valoare numai când vorbesc despre ea”, a mai spus Drăgușanu, care a răbufnit. „Ar trebui să-i fie rușine că se pune în ipostaza în care generează subiecte de presă care conțin numai scandal. Să-și vadă de cariera ei și să nu se mai autodenigreze vorbind despre mine”, a mai spus actuala iubită a lui Gabi Bădălău.