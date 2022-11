Bianca Drăgușanu îl răsplătește pe Bădălău după divorț și după vacanța de lux. Cuplul nu se mai ascunde

După ce Gabi Bădălău a divorțat oficial de Claudia Pătrășcanu, Bianca Drăgușanu s-a asigurat ca toată lumea să știe că afaceristul o iubește pe ea și că nu mai este dispusă să-l împartă cu alte femei. Blondina i-a făcut iubitului său cea mai frumoasă declarație de dragoste de până acum.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost destul de controversată, cu despărțiri și împăcări, dar și cu mici neînțelegeri.După vacanță din Bangkok, capitala Thailandei, și după divorț, legătura celor doi s-a sudat și lucrurile s-au liniștit.

Bianca Drăgușanu a ținut să le spună fanilor cât de tare își iubește partenerul. „Dragostea înseamnă să găsești pe cineva care are grijă de tine, mai bine decât ai tu!”, a fost mesajul postat de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, alături de un gif care exprima că se simte binecuvântată.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu nu se simțea „binecuvântată” lângă Gabi Bădălău și afirma că relația lor merge cât de cât „bine”:

„Eu am o relație cu acest bărbat de aproape doi ani de zile, eu nu mi-am schimbat partenerul, noi dormim în aceeași casă, suntem bine. Că apar șosete care intră, care ies, nu e problema mea.”, spunea, în urmă cu ceva vreme, Bianca Drăgușanu.

Gabi Bădălău aruncă cu bani pentru Bianca Drăgușanu

Și Gabi Bădălău îi arată iubirea Biancăi Drăgușanu, dar în stilul său. Afaceristul nu s-a uitat la bani în vacanța din Bangkok și a răsfățat-o pe blondină.

„Hotelul la care noi am stat, nu este un hotel accesibil. Era discrepanța foarte mare între lux și opulență și modul lor de viață, dar ceva foarte frumos. Eu am mâncat în fiecare zi pe street food, aproape în fieacre zi. Am stat șase zile, iar din șase zile, vreo două am mâncat la restaurantele celebre din incinta hotelurilor superbe. În rest, am mâncat în fiecare zi mâncare super fresh, fructe de mare și pește luat direct din acvariu, pus pe grătar și gătit în fața noastră, ceva superb, delicioasă, condimentele cele mai bune. Foarte accesibile, și taxiurile foarte ieftine, iar mâncarea, chiar am mâncat mult de tot în vacanța asta, mâncarea nu a depășit 70 de euro, dar la modul două persoane, și cam tot ce vezi cu ochii.”, a spus Bianca Drăgușanu la Antena Stars.