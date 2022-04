Drama uriaşă a Biancăi Drăgușanu! Vedeta, plină de vânătăi. „Credeam că Bădălău o ține în frâu!”

După ce Bianca Drăgușanu l-a prins pe Gabi Bădălău la o petrecere cu mai multe femei, diva a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare în care apare plină de vânătăi pe mâini. Vedeta a simțit că iubitul său o minte și l-a urmărit până la apartamentul de lux. Acesta nu era singur, ci înconjurat de admiratoare.

Fanii au dedus că vânătăile ei sunt provocare chiar de Gabi Bădălău. Cu toate astea, Bianca a fost sinceră și le-a explicat cine este vinovatul.

Bianca Drăgușanu petrece foarte mult timp în sala de fitness, acolo unde face și ședințe de kickboxing cu un antrenor personal. Aceasta a cerut ajutorul unui specialist pentru a învăța să se lupte și a postat filmări cu ședința pe rețelele de socializare. Diva a lăsat de înțeles că are acele vânătăi din cauza sportului.

Bianca Drăgușanu a spart ușa

Nu mai este un secret că Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a aflat că partenerul său, Gabi Bădălău, se distrează cu alte domnișoare. Diva nu a mai stat pe gânduri și s-a dus peste el, iar persoanele prezente la eveniment au declarat că au fost traumatizate de blondină.

”Ce am pățit la petrecere cu Bianca Drăgușanu nu am pățit în viața mea cu nicio nebună, oricât de nervoasă ar fi fost! Eu am crezut că Gabi poate să o țină în frâu. Cum naiba s-o fi prins să vină acolo, habar n-am.

Când eram și noi bine de tot, a dat ușa de pereți și a început să dea pumni și picioare unde a văzut cu ochii. N-a ținut cont de cine mai era cu noi, a dat și în ei. Și noi – fetele – și ei – băieții – eram goi, dar chiar nu făceam nimic.

Luam baloane și dansăm. Am fugit toți pe scări în chiloți. Fiecare cum a apucat! Demență. Și după l-a alergat pe al ei până a înnebunit ăla de s-a ascuns într-un boschet, cică! O seară de neuitat, ce să mai zic!”, a povestit o martoră pentru Cancan.

La petrecere se afla și manelistul Florin Salam. După incident, s-a zvonit că Roxana Dobre l-a părăsit chiar înainte de nuntă.