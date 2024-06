Monden Bianca Drăgușanu, avansuri de la fani la a 11-a despărțire de Gabi Bădălău. Acesta a blocat-o peste tot







Bianca Drăgușanu nu pare să sufere după cea de-a 11-a despărțire de Gabi Bădălău. Vedeta a primit deja avansuri de la fani, dar care sigur nu se ridică la nivelul ei. Mai în glumă mai în serios, în cadrul unui podcast unde Bianca a nuanțat declarația legat de Skoda, un fan s-a oferit să-I fie iubit.

Desigur că bărbatul a specificat că are numai Dacia Duster. Desigur că vedeta nu i-a răspuns, dar a simțit nevoia să explice situația cu Skoda Octavia. „Eu nu am nicio problemă, mașina e mișto, doar că nu e pentru mine.

Despărțire, în premieră, la inițiativa lui Gabi Bădălău

Eu sunt o femeie înaltă și am nevoie de spațiu. Am bagaje, am copil, am cățel, am nepot, am soră, car tot timpul. Mașina chiar e mișto. Eu vreau să îi fac mamei mele cadou de ziua ei o Skoda Octavia. Nu sunt mocangistă, adică am bani să o cumpăr. Nu am o problemă, dar nu e genul meu de mașină”, a spus vedeta la podcast.

Apariția vedetei a avut loc după ce-a de-a 11-a despărțire dintre ea și Gabi Bădălău. Cei doi au decis să pună capăt relației. Se pare că de această dată, bărbatul a pus piciorul în prag. Mai exact, acesta a și blocat-o pe Bianca pe toate rețelele de socializare să nu-l mai poată contacta.

S-au distrat de minune, separat

Surse din spațiul public spun că bărbatul ar fi găsit în telefonul vedetei o conversație cu un bărbat de acum trei ani. De ce s-ar fi enervat atât de tare Gabi Bădălău nimeni nu își poate explica. Cert este că în aceste zile fiecare dintre cei doi au ieșit în club și s-au distrat separat.

Ba chiar despre fiul fostului senator s-a spus faptul că ar fi fost cu o domnișoară. Acest lucru a fost negat cu vehemență de către bărbat. Rămâne de văzut cât va ține de această dată despărțirea între cei doi amorezi.