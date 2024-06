Monden Bianca Drăgușanu a dat luxul pe trotinetă. Cum a fost surprinsă vedeta







Bianca Drăgușanu pare să fie extrem de flexibilă atunci când vine vorba de mijloace de locomoție și chiar dacă preferă luxul, știe să meargă chiar și cu trotineta. Vedeta a postat un filmuleț cu ea pe trotinetă, în timp ce mergea cu destul de mare viteză. Diva nu pare să fie speriată de faptul că ar putea cădea sau s-ar putea răni.

Practic este încântată de senzația pe care o trăiește, chiar dacă nu și-ar cumpăra niciodată o trotinetă. Mai ales pentru a merge cu ea prin oraș. Nu de alta, dar vedeta a declarat în nenumărate rânduri că este o iubitoare a luxului.

Îi place luxul, dar nu zice nu trotinetei

Ba chiar și a mașinilor de lux. Drept urmare în acest moment, Bianca Drăgușanu se deplasează la volanul unui Bentley, nicidecum la coarnele unei trotinete. De altfel, ea a spus că un bărbat care are o Skoda nu are nicio șansă în a o cuceri. Asta pentru că acea mașină ar fi sub nivelul ei financiar.

Probabil acesta a fost motivul pentru care iubitul ei, Gabi Bădălău s-a updatat și și-a cumpărat nu unul, ci doi bolizi. Acesta are un Lamborghini Urus în valoare de peste 400.000 de mii de euro. De asemenea acesta mai are și un Rolls Royce în valoare de 700.000 de mii de euro. Pe de altă parte, gurile rele spun că acesta ar fi cotizat cu 100.000 de euro și la mașina Biancăi.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, mai uniți ca niciodată

Nu de alta, dar obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar Gabi Bădălău pare să știe acest lucru. Ba mai mult pare dispus să investeacă în relația lui cu Bianca, având în vedere vacanțele în care o duce. Cei doi au fost de la începutul anului până acum în patru vacanțe.

Într-una dintre ele, ei au mers și cu cei trei copii. Cei doi băieți ai lui Gabi și fetița Biancăi au petrecut în acest fel timp împreună.