După zile fierbinți pe litoralul românesc și seri romantice cu Alex Bodi, diva a anunțat că se desparte din nou.

Chiar în ziua în care ar fi împlinit doi ani de relație, adică, pe 1 septembrie, Bianca Drăgușanu a spus că este din nou o femeie liberă.

Cea care a decis să pună punct relației este Bianca Drăgușanu.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct”, ne-a declarat Bianca Drăgușanu.

În continuare, Bianca Drăgușanu a ținut să-i mulțumească afaceristului pentru relația pe care au avut-o, însă a subliniat faptul că decizia de a se separa de el este una definitivă.

„Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Potrivit spuselor blondinei, lucrul care a condus la separarea lor a fost comunicarea defectuoasă. Acum, vedeta susține că este o femeie singură, independentă și că privește cu optimism către viitor.

„Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

Reamintim că în luna martie cei doi anunțau că, deși semnaseră actele de divorț la notar, se iubeau și doreau să își mai dea o șansă unul celuilalt.

După două luni în care au pozat în cuplul perfect și părea că nimic nu ar fi putut sta în calea fericirii lor, ea a pus punct relației și s-a mutat înapoit în apartamentul ei, potrivit spynews.ro