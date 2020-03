Cu toate că au divorţat în urmă cu doar câteva zile în faţa notarului, se pare că au rămas unele lucruri neîncheiate între cei doi. După ce Bodi a sunat-o pe Bianca pentru a-i cere iertare, aceasta a spus cum stau lucrurile.

”Fostul meu soț mă sună de câteva zeci de ori pe zi să-mi spună că mă iubește, că îi este dor de mine, că vrea să ne împăcăm și că îi pare rău pentru tot.

Mai mult decât atât, pentru că vă spuneam că îmi zice că îi este dor de mine și pentru că am ajuns să nu mai cred doar în cuvinte, mi-a zis că este suficient să aibă aprobarea mea și mi-a zis că face imposibilul să ajungă în București, să închirieze un privat jet și să ajungă la Capitală doar să vorbească cu mine. Dar pentru mine nu mai reprezintă credibilitate.

Eu nu mi-am dorit niciodată această denigrare publică și nu am făcut public nimic din intimitatea noastră. Nu este vorba aici doar despre imaginea mea și de orgoliul meu, cât și despre ceea ce am trăit și am simțit lângă fostul meu soț. Și că să închei într-o manieră pozitivă, să-l citez pe fostul meu soț”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Spy News.

