Bianca Drăguşanu a reacţionat după „bairamul” unde cânta Adi Minune

Bianca Drăgușanu a fost în inima petrecerii, nici ea nu purta mască şi sta lipită de meseni. Petrecerea a continuat și după ora 23.00. Dar polițiștii au intervenit şi au dat amenzi petrecăreţilor.

Bianca Drăguşanu a postat pe social media imagini de la „bairamul” cu pricina. Se vede clar cum petrecăreţii nu ţineau cont de regulile de distanţare socială şi nici măşti nu aveau.

Bianca Drăguşanu ar fi plecat din restaurant înainte ca poliţia să-şi facă apariţia

„Eu la ora 23 m-am ridicat şi am plecat. Nu ştiu la ce oră a ajuns poliţia. După cum am văzut, poliţia a venit însoţită de televiziuni. Am înţeles că s-au dat şi amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că (s-a spus că) nu se purtau măşti şi că nu era distanţare.

Eu am pus nişte imagini şi asta vreau să vă spun: că era distanţare. Aveam o masă între noi şi ceilalţi oameni iar măştile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au servit la masă nu au purtat măşti. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă.

Nu ştiu câte persoane erau în local. Eram chiar la intrare, nu m-am plimbat, am stat circa 20 de minute în local. La ora 11 fix am părăsit localul. Probabil, chiar înainte să ajungă poliţia. Nu ştiu dacă a rămas lume în local, în continuare.

Pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au desfăşurat corespunzător.