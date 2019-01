BESTIA trebuie să plătească şi după moarte. Pretenţiile URIAŞE ale statului după decesul şefului suprem al mafiei siciliene

După 23 de ani de închisoare, şeful suprem al mafiei italiene, Toto Riina, supranumit „Bestia” şi „Boss of bosses” a decedat în urma unui cancer. În ultima perioadă a vieţii, Toto Riina a fost mai mult prin spitale. După aproape doi ani de la deces, familia a primit o factură în valoare de 2 milioane de euro constând în contravaloarea tratamentului şi îngrijirii medicale acordate mafiotului italian





Fostul mafiot Toto Riina, care a primit 26 de condamnari pe viata pentru comandarea a peste 150 de asasinate, a incetat din viata in 2017 intr-o inchisoare din Italia, potrivit sport.ro

El era in penitenciar din 1993, dupa 23 de ani in care a reusit sa pacaleasca vigilenta autoritatilor.

La mai bine de un an de la moartea celebrului mafiot, familia sa a primit o factura de 2 milioane de euro! Autoritatile vor sa isi recupereze banii pentru tratamentul acestuia.

Potrivit presei italiene, avocatul familiei Riina, Luca Cianferoni, a spus ca "trebuie sa fie o greseala".

"Legea exclude orice fel de rambursare a costurilor cu detinutii pentru urmasii lor", a spus Cianferoni.

Toto Riina a fost considerat seful suprem al mafiei siciliene Cosa Nostra. In anii in care a "domnit", acesta a instaurat un regim al terorii, comandand numeroase asasinate, inclusiv ale unor judecatori. Toto Riina a fost inmormantat in orasul Corleone, de langa Palermo.

