Bernardo Bertolucci a fost răpus de cancer, la 77 de ani

Îndrăgitul regizor italian Bernardo Bertolucci, celebru pentru fi lme precum „Ultimul tango la Paris” „Înainte de revoluție” sau „Ultimul împărat” s-a stins din viață ieri dimineață, la Roma, în urma unei îndelungi suferințe cauzate de cancer.





Imobilizat într-un scaun cu rotile de mai bine de zece ani, după o operaţie de hernie de disc nereuşită, Bernardo Bertolucci a rămas în inima cinefililor din toată lumea grație viziunii îndrăznețe și nonconformiste abordate în peliculele sale.

Bertolucci s-a născut la Parma, în 1940, ca fiu al lui Attilio, un poet italian care, profitând de prietenia regizorului Pier-Paolo Pasolini, și-a îndreptat băiatul către cariera de regizor, Bernardo devenind, la doar 20 de ani, asistentul lui Pasolini.

După colaborarea la pelicula lui Pasolini din 1961, „Accattone”, Bertolucci a continuat ca scenarist şi a semnat propriul său debut în calitate de regizor, în 1962, cu filmul „Cumătra uscată”.

Am trăit un fel de vis al comunismului

Bertolucci a colaborat şi la pelicule de succes precum cele semnate de Sergio Leone în seria sa de spaghetti western. A ajuns celebru pentru pelicula „Înainte de revoluţie” (1964) - povestea unui student marxist din Parma care are o aventură cu propria mătuşă. Acest film şi „Conformistul” (1970) au ilustrat apropierea lui Bertolucci de stânga politică radicală. Mai târziu, regizorul avea să recunoască: „Am trăit un fel de vis al comunismului”. A revenit după 1990 cu pelicule precum „Un ceai în deşert (după romanul lui Paul Bowles) sau „Micul Buda”.

Scena violului și untul

Una din ultimele intervenții notorii în spațiul public marca Bertolucci s-a consumat anul trecut și a avut ca temă scena violului din pelicula Ultimul tango la Paris. „În urmă cu ani, la Cinemateca Franceză, cineva m-a întrebat detalii despre faimoasa scenă cu untul. Am specificat, dar poate n-am fost înţeles clar, că am decis cu Marlon Brando să nu o informăm pe Maria că vom folosi unt. Am vrut reacţia ei spectaculoasă la asta. Aici a fost neînţeleasă minciuna. Cineva s-a gândit, şi a crezut, că Maria nu a fost informată despre violenţa asupra ei. Este fals”, a declarat Bertolucci. „Maria Schneider a ştiut pentru că a citit scenariul. Singura noutate a fost ideea cu untul. Şi asta, aşa cum am aflat ani mai târziu, a ofensat-o pe Maria. Nu violul, care a fost descris în scenariu”, mai menționa regretatul regizor

