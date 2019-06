Bendeac, urmărit de fantomele trecutului. Nimeni nu a reușit să-i șteargă amintirea ei: „Niciodată n-o să mă ridic la nivelul tău!”

Unul dintre jurații iUmor, Mihai Bendeac, i-a urat numai de bine Roxanei Vancea, cu ocazia zilei de naștere. Cei doi au fost iubiți acum câțiva ani.





Mihai Bendeac nu a uitat de ziua de naștere a fostei iubite, Roxana Vancea, așa că i-a trimis un mesaj, în care și-a arătat sentimentele pentru ea.

Pe data de 2 iunie a fost ziua Roxanei Vancea, iar Bendeac, juratul de la iUmor, i-a tranmis câteva urări, pe Instagram, alături de o poză.

„Îți mulțumesc pentru tot. Și te iubesc! Mereu. Oricând. Ești un om mai bun decât aș putea visa eu că aș putea deveni într-o mie de ani. La mulți ani!”, a scris Mihai Bendeac.

Povestea de dragoste dintre Mihai Bendeac și Roxana Vancea a făcut furori la vremea respectivă, numai că drumurile celor doi amorezi s-au despărțit, fiecare încercând să descopere alte orizonturi sentimentale.

Mihai Bendeac și Roxana Vancea au fost prezenți într-un show de televiziune, iar surprizele s-au ținut lanț.

„Deși toată lumea știe că este un depresivo-maniaco-imposibil de suportat, eu l-am înghițit. De mai multe ori. După ce ne-am despărțit, Mihai nu a mai avut nicio relație serioasă, dar stai liniștit, Mihai, există câte cineva pentru fiecare dintre noi, iar „cineva-ul” tău se numește psihiatru. E sinistru să fac glume despre Mihai, sincer! Toată lumea crede că Mihaie este un tip funny și nu ai cum să te plictisești lângă el. Dar este atât de plictisitor încât și prietenii lui imaginari se plictisesc lângă el. Fiind atât de plictistor mi-a propus să mai aducem o a treia persoană în dormitor… un bărbat. Am acceptat… am fost încântată, dar am fost folosită pe post de cameraman. Câteodată îmi pare rău că relația noastră s-a terminat. Mihai îmi făcea un sex oral foarte bun, mă f***a foarte bine. Atât de bine încât după relația cu el am devenit lesbiană. Iartă-mă, te iubesc!”, a încheiat Roxana, conform Cancan.

La rândul său, Mihai Bendeac a dat o replică la fel de spumoasă.

„Vreau să-ți spun că tu chiar ai fost un invitat pe măsură în existenţa mea și că în momente extrem de grele mi-ai fost alături. Pentru asta te voi iubi toată viața mea. Am așteptat să te întreb asta de ceva timp: Tu te f**i cu Maticiuc, este? Redevenind serios, chiar vreau să-și zic că te voi iubit toată viața, dar că sugi și p**a foarte bine!”, a spus el.

Cei doi foști s-au îmbrățișat, la final, demonstrând că au rămas adevărați prieteni.

