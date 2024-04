Belarus se pregătește de război. Dictatorul Lukașenko a primit arme nucleare din Rusia

Belarus se pregătește pentru un război, deși dictatorul Aleksandr Lukașenko susține că nu-și dorește să lupte. Dictatorul de la Minsk este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase și pentru acțiunile de susținere a Rusiei.

Dictatorul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, a declarat că țara sa nu vrea să lupte, dar se pregătește pentru un război. El a făcut aceste declarații în contextul unei vizite de lucru în Hrodna, după cum relatează agenția de stat Belta.

Dictatorul Aleksandr Lukașenko parafrazează un vechi dicton latin care spune că cei ce doresc pacea să se înarmeze de război. El spune că Belarus se pregătește pentru un conflict, însă dă asigurări că nu dorește să lupte cu nimeni.

El a spus că trupele sunt instruite, iar armata primește diferite tipuri de arme și echipamente militare. Acesta pentru a face față oricărui tip de conflict militar.

Dictatorul Aleksandr Lukașenko a mai spus că Belarus nu vrea să amenințe pe nimeni. El a precizat că țara sa nu-și dorește teritorii străine. Regimul de la Minsk este cel mai apropiat aliat al Rusiei conduse de Vladimir Putin. De pe teritoriul statului Belarus a fost lansată invazia împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Parlamentul European îl acuză pe Alexander Lukașenko că a participat la invazia pe scară largă a trupelor ruse în Ucraina. De asemenea, regimul său a furnizat muniție și echipamente trupelor ruse. În plus, Belarus a participa la deportarea forțată a copiilor ucraineni răpiți de ruși din teritoriile ocupate.

Lukashenko goes to the border near the Suwalki Gap and asks the Belarusian commander there about how he will fight against the Baltic states & conquer a part of Poland in order to create a land bridge between Belarus and Russian Kaliningrad… pic.twitter.com/XlwL71Mgaq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2024