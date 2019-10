Ce s-a întâmplat depășește orice imaginație și lasă liber la „croșetat” tot felul de scenarii. Conform România Tv, în această dimineață, un bărbat a coborât dintr-o mașină chiar în fața vilei latifundiarului și a început să-i lovească pe trecători. Ba, mai mult, l-a agresat chiar și pe portarul casei lui Gigi Becali!

Oamenii legii au intervenit rapid, jandarmii și polițiștii sosiți la fața locului urcându-l pe agresor într-o ambulanță.

„Mă aresta Poliția”

Lui Gigi Becali nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat și afirmă că Dumnezeu l-a ferit de alte probleme și mai mari.

„Nu am mai avut niciodată probleme. Am pază, am camere de luat vederi. Dacă e periculos, vin mașinile cu bodyguarzi. Mai bine că s-a întâmplat la mine acum. Să vadă lumea și să fie un exemplu pentru a se întări Poliția prin lege. Vărul meu Victor Becali a ieșit la poartă. Bine că nu am ieșit eu! Dacă o făceam, mă aresta Poliția și nu mai eram la nunta fetei mele. Cred că e un om bolnav. Problema e a României. Oamenii din ăștia nu ar trebui să aibă voie pe stradă”, a declarat Gigi Becali.

Altfel, printre invitații de la nunta Teodorei Becali se vor regăsi și doi dintre greii politicii de altădată, Viorel Hrebenciuc și Adriean Videanu, buni prieteni cu Gigi Becali.

