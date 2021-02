Becali nu uită și nu iartă! În martie, va fi primul mare derby din Liga a 3-a de fotbal. Meciul va fi între FCSB 2 și Steaua București. Becali a fost obligat să renunțe de-a lungul timpului la numele de Steaua București și la palmaresul acestei echipe. Armata a reîinfințat clubul de fotbal sub comanda colonelului jurist Florin Talpan, un mare inamic al lui Becali.

Cu toate aceste lucruri în amintiri, Gigi Becali este dispus să nu uite nimic. Iar pentru asta a anunțat că va trimite 11 jucători valoroși din primul lot, la echipa a doua.

„Echipa asta a lui Talpan, cu el parinte spiritual, mananca banii de la stat. Dar nu o sa le mearga asa la infinit. Oricum, stati linistiti, ca vor mai sta inca un an in Liga 3. Nu vor trece de echipa noastra a doua.Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Si uite cum vor mai pierde inca un an. Am auzit ca deja incep sa se intereseze pe la astia de pe langa mine pe cine oare am eu de gand sa trimit de la prima echipa sa joace impotriva lor. Voi, din presa, nu ati auzit? Dar nu le spun de pe acum si sa nu le spuneti nici voi. Hai sa ii lasam sa fiarba in continuare. Ii las sa se gandeasca ca o sa vina peste ei artileria grea”, a spus Becali.

Potrivit Ligii Suporterilor FCSB, cel mai bun 11 pe care FCSB 2 îl poate alinia la ora meciului este compus din nume grele de la echipa mare.

Meciul cu Talpan. Becali nu uită și nu iartă!

În 2020, Becali a avut mai multe meciuri cu Florin Talpan, care nu vrea să lase patrimoniul Stelei București. Juristul armatei a câștigat chiar și un proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Acest lucru l-a enervat la culme pe Becali.

„Am văzut că ăștia ai lui Talpan s-au lăudat că ce mare victorie au obținut ei. E vorba despre contestarea făcută la TAS a dreptului lor de a promova în Liga 3. Dar, nea Talpane, încă nu jubila, că s-ar putea să tot nu ajungi în Liga 3. Stați calm! Sunteți siguri că o să treceți de Bărăganul Ciulnița? Eu nu sunt atât de sigur. Voi vreți ca alții să îşi toace banii familiei lor, iar voi să jucați în Liga 3 pe banii statului, nu?”, susținea Becali.

La promovarea în Liga a 3-a de fotbal, Florin Talpan a declarat că el este un ambițios și că nu se va opri până nu va ajunge în Liga a 1-a.

„Cu multă muncă, viitorul ne va aduce doar victorii și promovări în anii următori. Este clar ca trebuie să ne întoarcem în Liga 1, acolo unde ne este locul. Acolo unde ne-a fost mereu locul. Îmi doresc foarte mult acest lucru și cred că și suporterii steliști sunt în asentimentul meu”, declara la rândul lui colonelul Talpan.