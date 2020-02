„Majoritatea oamenilor judecă. Dar mai ales românii! Aceștia au dezvoltat de-a lungul timpului o adevărată obsesie pentru ce fac vecinii lor. Interesul lor nu este nobil, dimpotrivă este plin de ură și invidie.

Astfel, ca regulă generală, românii se preocupă de <<capra vecinului>> când a lor este…. pe ducă! Așa și domnul Gigi Becali! Când vede că <<vecinul Clubul Sportiv al Armatei Steaua București>> are palmares, are marcă, are un nume și…mai are și un stadion…normal că este supărat!”, a spus Florin Talpan, pentru ProSport.

Apoi el l-a ironizat pe latifundiarul din Pipera: „Păi, și eu aș fi supărat când aș plăti 85.000 de lei onorariu avocatului și nu aș obține nimic…nu aș avea nimic…Nici tu marcă, nici tu palmares și nici măcar un stadion pe care să se antreneze băieții! Normal că m-aș duce oriunde în lume, <<să omor capra (echipa Steaua)>> sau de ce nu <<vecinul (Clubul Sportiv al Armatei Steaua București)>>. Acum important este să se mai și poată și să aibă competență! Căci multe sunt căile…Domnului…!”, potrivit ProSport.ro.

