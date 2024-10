Becali, furios după Rangers - FCSB: Am fost noi prea slabi, n-am forțat

Gigi Becali a criticat dur prestația jucătorilor după înfrângerea categorică cu Rangers, scor 4-0. Finanțatorul FCSB a fost deosebit de aspru cu Malcom Edjouma, pe care îl consideră responsabil pentru două dintre golurile primite de echipă. Becali a recunoscut că a intenționat să-l înlocuiască pe Edjouma la pauză cu Vlad Chiricheș, dar a renunțat la idee după o discuție cu staff-ul tehnic.

În urma acestei înfrângeri, Gigi Becali a luat decizia de a face schimbări în echipă pentru următorul meci cu Rapid. El a anunțat că mai mulți jucători nu vor mai fi incluși în lotul pentru partida de duminică, 27 octombrie, exprimându-și nemulțumirea față de prestația lor din meciul cu Rangers.

Gigi Becali a recunoscut că se aștepta la o înfrângere severă, având în vedere că echipa sa a folosit o echipă cu mai puțină experiență în partida cu Rangers. El a explicat că adversarii au fost superiori din punct de vedere fizic și că echipa sa nu a reușit să controleze mijlocul terenului. Becali l-a criticat în special pe Malcom Edjouma pentru greșelile făcute, subliniind că lipsa de tehnicitate și jocul lent au contribuit la acest insucces.

Patronul FCSB a adăugat că înfrângerea a fost asumată și că preferă să se concentreze pe meciul cu Rapid, programat pentru duminică. „De ce să mâncăm două bătăi când poți să mănânci una?” a declarat Becali, lăsând să se înțeleagă că are încredere în victoria echipei sale în următoarea partidă.

„Asta era o bătaie preconizată pe care am mâncat-o. Eu zic că puteam să-i batem cu echipa bună. Golurile au venit pe greșeli individuale. Edjouma n-a contat la mijlocul terenului, la golul 3, i-am spus lui Meme să-i zică lui Baba să nu se mai plimbe cu mingea la mijlocul terenului, să paseze, dar n-a înțeles, a pierdut mingea și am luat gol.

Am luat trei goluri pe trei greșeli. Am fost noi prea slabi, n-am forțat deloc în benzi. Am jucat cu o echipă de copii în fotbal. Am vrut să fac o schimbare la pauză, să intre Chiricheș în locul lui Edjouma.

N-am mai fi luat două goluri. M-am mai consultat cu staff-ul, am vorbit, dar ce să faci... mi s-a zis că e bine să intre Radunovic. N-are rost să mai comentăm, nu e un meci care trebuie comentat.

Am tras niște concluzii vizavi de anumiți jucători. Nu vreau să-i rănesc, și așa sunt ei supărați. Sunt unii jucători care nu pot juca în presiune la anumite echipe. Edjouma, Baba, Pantea, Ștefănescu și Luis Phelipe nu vor fi pe teren cu Rapid”, a declarat Gigi Becali, la „Digi Sport Special”.