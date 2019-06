ULTIMA IDEE a lui BECALI. Și PAPA a făcut CEVA SIMILAR! „Eu vreau oriunde sunt eu să fie liturghie în fiecare zi”

Gigi Becali a anunțat că vor avea loc noi schimbări pentru binele echipei sale. La FCSB va veni și fostul arbitru Alexandru Tudor, intrat în grațiile litifundiarului din Pipera pentru că este unul dintre „credincioșii pământului”.





Prezent la baza de pregătire a echipei sale, din Berceni, Gigi Becali a mărturisit că va construi o biserică în acest loc. Echipei se va alătura și fostul arbitru Alexandru Tudor, care va avea un rol „sfânt” la vicecampioana Ligii 1.

Deja, cel care odată era poreclit „Brad Pitt Tudor” i-a propus lui Becali să desființeze televizoarele din camerele jucătorilor.

„O să facem o biserică în faţă la vestiare. M-am consultat şi cu Tudor, că el are mai multă înţelepciune. A venit aici cu mine să ne consultăm, să vedem unde o construim. Tudor va fi supervizor aici la academie. El ştie multe lucruri despre academii. Acum am aflat că ştie foarte multe lucruri. Ştie şi despre administrarea clubului. Ştie cum trebuie să fie udată iarba, ce viteză are mingea în funcţie de cât de udă e iarba. În plus, e un om deştept şi corect. În primul rând a contat că e bisericos. Dacă nu mergea la biserică, nu mă gândeam la el. Mă întâlnesc cu el în fiecare zi la biserică. Programul lui va fi în fiecare zi după ora 10:30, că el dimineaţa merge la biserică. Aşa vreau eu, ochii mei sunt spre credincioşii pământului, ei vreau să fie mereu cu mine. Aşa a vrut Dumnezeu să vină.

Eu vreau oriunde sunt eu să fie liturghie în fiecare zi. Va fi sistem de mănăstire, se va face zi de zi, o oră jumătate de rugăciune. Eu nu îi oblig pe jucători să se ducă, cine vrea să se ducă merge, cine nu nu. Ăla care nu se duce nu e problemă pentru că a lucrat aici unde e Sfânta Liturghie şi în loc să rateze, marchează. Eu vreau ca Sfânta Liturghie să se săvârşească la mine în curte, adică aici.

Nu mai există televizoare în camere. Le desfiinţăm. A fost ideea lui Tudor că a fost la Academie. Va fi un singur televizor în sala de lectură. Vrei să te uiţi la televizor te duci acolo, staţi acolo, 10, 15 şi vă uitaţi ca la cinema. Camera este numai de odihnă”, a declarat Gigi Becali.

