Ionuț Popa (66 de ani) se confruntă cu mari probleme de sănătate, iar Gigi Becali a anunțat, în urmă cu câteva zile, că se oferă să suporte toate cheltuielile necesare tratamentului.

Ulterior, fiica antrenorului, Medamira Popa, a dezvăluit că patronul celor de la FCSB nu s-a ținut de cuvânt. Acum, Gigi Becali a reacționat și a spus încă o dată, răspicat, că se va implica.

„Ce să fac, să mă duc eu să plătesc? Să trimită factura. Adu factura şi plătesc. Nu m-a sunat nimeni. Am zis că da, da. Am spus şi la mine la clinică poate să vină şi îi facem gratuit toate. Sau are de plătit… Adu factura!”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.

De la începutul lui martie, Ionuț Popa se confruntă cu probleme mari de sănătate, iar medicii nu i-au pus încă un diagnostic clar. Din informațiile apărute în vară, se părea că acesta ar suferi de o semipareză facială, dar starea sa de sănătate s-a agravat în ultima perioadă.

„A fost la 5-6 doctori, la Timișoara, Arad, Iași, Budapesta, și nimeni nu i-a dat de cap problemei”, spunea în vară fostul său secund, Cristian Păcurar, are mai multe probleme medicale, inclusiv la nivelul țesuturilor. De la începutul lunii martie, un doctor neurolog de la Spitalul Clinic Județean din Timișoara i-a impus restricții clare legate de stilul de viață.

