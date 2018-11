Bebelușul de 990 g REFUZAT de maternități, salvat la Timișoara. Medicii spun că e ”stabil” acum

Un bebeluș care s-a născut prematur la Slatina, și cântărește mai puțin de un kilogram, a fost adus de urgență la Timișoara, miercuri, cu elicopterul SMURD, după ce a fost refuzat de mai multe maternități din țară. Copilul suferă de o boală care îl expune la risc de sângerare, iar la Slatina spitalul nu era dotat cu aparatura necesară pentru a efectua transfuzii. În consecință, medicii au căutat o soluție.





Bebeluşul născut prematur în urmă cu 26 de zile la Slatina, cântărind doar 990 de grame, nu a putut fi transferat la nicio maternitate din ţară, în care putea primi îngrijirile de care avea nevoie, din cauză că nu s-a găsit niciun loc în maternitățile dotate cu aparatură, fie spitalele nu dispun de aceasta. Timp de două zile, viaţa lui a fost în pericol. Miercuri, copilul a ajuns la Spitalul de Urgență ”Luis Țurcanu” din Timișoara. Medicii de aici spun că e un caz ”obișnuit”.

”Din punctul nostru de vedere, este un caz banal. Vorbim de un bebeluș prematur care are la bază o boală ce i-a omorât trombocitele – având de zeci de ori mai puține decât ar fi normal – și, ca atare, e predispus riscului de sângerare. La Slatina, colegii noștri medici au intervenit impecabil, iar el a fost adus aici pentru a putea sta la incubator și pentru a i se putea face transfuzii. Momentan e pus pe ventilator, și este stabil”, a explicat pentru EVZ dr. Mihai Gafencu purtătorul de cuvânt al Spitalului.

Medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina au făcut tot posibilul să-l ţină în viaţă pe bebeluş, ei cerând transferul în momentul în care au constatat că acesta are nevoie de transfuzie sangvină. Managerul spitalului Slatina, Cătălin Rutea, a declarat că bebeluşul avea 25 de zile la momentul transferului, care a devenit necesar în ultimele 3 zile.

”În primele zile, cazul a putut fi gestionat, avem incubatoare, am achizitionat, dar am cerut transferul in momentul in care a fost nevoie de transuzie. Duminică s-a cerut transferul la Bucuresti, dar nu a fost găsit incubator. Ieri s-a facut transferul la Timişoara. Era în stare gravă, dar stabilă în momentul plecării, acum nu mai ştiu”, a declarat Rotea la Antena3.

