Scandal la un spital din Capitală. Acuzaţii grave împotriva unei asistente! Victima: un bebeluș

Acuzaţii grave împotriva unei asistente şi a unei infirmiere de la un spital din Bucureşti! O mămică acuză că cele două angajate i-ar fi maltratat fetiţa.





Incidentul s-ar fi întâmplat în urmă cu două nopţi, în jurul orei 01:30. Femeia şi-ar fi adus fetiţa de două luni la spital şi, la ora 04:00, când a urcat în salonul de Pediatrie, asistenta trebuia să-i pună o branulă. Angajata spitalului a chemat o infirmieră ca să o ţină pe micuţă.

Apoi, ca să îi poată pune branula, a strâns-o atât de tare încât fetiţa a plâns la epuizare, lăsându-i urme.

„Am fost internată în spital, am ajuns pe la ora 1:30 noaptea, abia la ora 4:00 am urcat în salonul de Pediatrie unde era o asistență și o infirmiera, asistenta a zis că trebuie să îi pună o branulă, am pus fetița pe masă și ea a chemat o infirmiera să țină fetița că să îi poată pună branula, în afară de scârbă cu care se uită la noi, de zici că îi făcusem cine știe ce, a strâns fetița în ultimul hal pt a îi pune o branula.

Fetița urla până la epuizare și ea tot insista și o strângea că să îi pună branula, până nu am început să tip la ea nu s-a potolit, va atașez și poze, să vedeți și voi în ce hal a strâns un copilaș de 2 luni.

Îmi e silă de spitalul asta în ultimul hal, majoritatea asistentelor și a infirmierelor sunt foarte grețoase”, a scris femeia pe reţelele de socializare, citat de spynews.

VESTE URIASA de la Loteria Romana! E vorba de EXTREM de multi bani! Cine poate da LOVITURA

Pagina 1 din 1