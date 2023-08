Bebe Cotimanis are o fiică secretă. Este vorba de Oana Zara, fiica actorului din serialul Lia: Soția Soțului Meu. Aceasta a declarat că se înțelege foarte bine cu „tatăl” ei și că l-a apreciat de mică. Tânăra a mai spus că îi aduce dulceață din Zărnești, de la mama ei.

Bebe Cotimas își răsfață fiica din serialul de la Antena 1 cu suc de mere. Oana Zara și actorul s-au cunoscut în urmă cu ceva timp, la Românii au talent. Tânăra a declarat că s-a bucurat enorm când a aflat că va juca cu acesta.

„Măi, e o relație foarte specială, pentru că domnul Bebe Cotimanis m-a jurizat într-un concurs de talente în care am participat și chiar i-a plăcut foarte tare numărul meu. Eu pe atunci dansam, aveam un moment de dans contemporan cu un băiat și, după, am mai prins noi o reclamă împreună și am făcut o poză și poza aia o folosim în serial, că noi eram mai tineri atunci.

La început, îți dai seama, că aveam mari emoții, pentru că este un actor deosebit pe care eu îl apreciez de când eram mică. În Numai iubirea îmi plăcea foarte mult. Când am aflat am zis că nu exista un rol mai bun pe care eu să îl am. Am fost atât de fericită că voi fi fiica lui încât n-a mai contat nimic, știi?”, a declarat Oana Zara, fiica „secretă” a lui Bebe Cotimanis.