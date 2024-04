Premieră în Bundesliga. Bayer Leverkusen a câștigat primul titlu din istorie

Bayer Leverkusen este noua campioană a Germaniei, după victoria cu Werder Bremen, în etapa a 29-a, 5-0 pe teren propriu. Cu Xabi Alonso pe bancă, Bayer s-a detașat mult cu cinci etape înainte de final.

Pentru echipa lui Xabi Alonso, câștigarea titlului reprezintă o premieră, fiind prima oară când se întâmplă în istoria sa. Viitoarea campioană are 16 puncte în fața următoarelor clasate, Bayern Munchen şi VfB Stuttgart, imposibil de recuperat.

Echipa antrenată de Xabi Alonso a câștigat pentru prima oară, în istoria sa, campionatul de fotbal al Germaniei. Duminică, Bayer Leverkusen a câștigat cu scorul 5-0 în fața celor de la Werder Bremen. Meciul s-a disputat în etapa a 29-a din campionat. Leverkusen are 16 puncte mai mult decât următoarele clasate, Bayern Munchen şi VfB Stuttgart și s-a desprins în campioană.

Bayer Leverkusen, club înfiinţat în 1904, avea până doar două trofee în vitrina sa. Germanii au obținut Cupă UEFA, în 1988, şi o Cupă a Germaniei (1993). Echipa a devenit revelația acestui sezon, fiind neînvinsă în toate competiţiile. Bayer mai are posibilitatea să câștige încă două trofee. Echipa este calificată în finala Cupei Germaniei şi în sferturile de finală ale Europa League.

În campionat, Bayer Leverkusen a acumulat 79 de puncte. Bayern Munchen, câştigătoarea ultimelor unsprezece ediţii ale campionatului, are 63 de puncte. Astfel, șansele bavarezilor la nou titlu sunt nule. În schimb, formaţia pregătită de Thomas Tuchel are golaveraj mai bun decât Stuttgart, care este pe locul 3.

The moment #BayerLeverkusen Leverkusen was officially declared the German League champion for the first time in the club's history, and the fans stormed the stadium.m pic.twitter.com/772MaKqNdX

