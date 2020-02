O femeie din comuna Ferești, județul Vaslui, a ajuns la spital bătută chiar de fiul ei, care, din primele informații, ar fi surprins-o în timpul unei partide amoroase cu vărul tatălui său.

Detaliul care l-a înnebunit pe bărbat și l-a făcut să vadă roșu în fața ochilor este acela că fix în ziua respectivă se împlineau 40 de zile de la moartea părintelui său.

„Poate n-ar fi trebuit să o bat, dar mi-am pierdut mințile când am văzut-o cu ăla călare peste ea, chiar în patul în care tata a murit. Am tras-o de sub el, iar în momentul ăla s-a lovit cu gura de sobă. I-am mai dat două picioare sănătoase și poate l-aș fi bătut și pe el dacă nu apuca să fugă.

Oricum, o are promisă și el, nu scapă. Nu le-a păsat că tata murise de puțin timp.

Măcar de s-ar fi dus în altă parte, să nu-i văd eu, să nu știu ce le poate pielea. Acum, mama e la spital, dar nu are nimic, a fost și sora mea și a vorbit cu ea, a fost și fratele meu.

Probabil, o țin cât mai mult pentru a-mi schimba mie încadrarea. Dacă mă ajută Dumnezeu să trec cu bine peste hopul ăsta, îmi iau soția și plec din tară, nu vreau să mai stau sub același acoperiș cu maică-mea, că numai prostii face”, a declarant, pentru vremeanoua.ro, Dănuț Halmaci, tânărul care și-a agresat mama.