Situație incredibilă. David Pușcaș a povestit pe o rețea de socializare coșmarul prin care a trecut. Tânărut a fost bătut chiar de prietenul său.

„Scriu aici cu o situatie extrem de delicata. In primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten. Situatia a fost in felul urmator. Eu mi am expus o parere sincera despre X la un prieten comun. Acest prieten, pentru ca asa il consideram, plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa. Evident ii scriu ca da si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta, de fapt ,era cu X. Au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul.”, a scris el pe Facebook.

Agresorul a aruncat cu toate farfuriile și paharele din casă, i-a spart telefonul lui David și i-a aruncat portofelul pe geam. În clipa în care l-a rugat să iasă din casă, bărbatul a început să-l lovească cu pumnii și să-l calce cu bocancii pe picior. Fiul Luminiței Anghel este șocat de cele întâmplate și se teme pentru viața lui.

David susține că, după ce a fost bătut, prietenul respectiv l-a amenințat că se va întoarce. Tânărul a postat mai multe fotografii cu rănile produse și speră că autoritățile să se sesiseze, deoarece persoana respectivă este foarte periculoasă.

„X incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv. A inceput sa imi arunce toate farfuriile, paharele, ghiozdanul cu portofelu pe geam, eu rugandu-l sa iasa din casa mea. Apoi a sarit cu pumnii, m-a calcat cu bocancii pe picior, mi-a zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. Nu stiu cum sa anunt autoritatile. Sunt efectiv socat. O sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor, pentru ca m-a amenintat ca se va intoarce. Vteau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care m-a atacat. Eram efectiv fara aparare. Putea sa ma omoare in casa.”, a continuat David, conform Spynews.