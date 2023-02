Batalionul „invizibil“ care îi dă coșmaruri lui Vladimir Putin. Ar fi dus războiul dincolo de granițele Ucrainei

Batalionul Bratstvo (Frăția, tradus în română, n.red) este format din voluntari ai forțelor speciale ucrainene și ar fi avut deja mai multe misiuni pe teritoriul Rusiei. Acest batalion ar fi fost implicat în răpirea unor înalți oficiali de la Kremlin, distrugerea infrastructurii militare cheie, dar și doborârea unor avioane inamice pe teritoriul rusesc. Acest batalion este complet independent. Oficial, el nu există.

Jurnaliștii de la The Guardin au stat de vorbă cu doi dintre voluntarii care fac parte din acest batalion, dar și cu comantul acestuia, un bărbat pe nume Olexii. Operațiunile desfășurate de acest batalion au fost negate de autoritățile la Kiev. Potrivit sursei citate, recunoașterea existenței acestui batalion ar duce la tensiuni majore în Occident. Nici Moscova nu a recunoscut până acum că a fost ținta unor operațiuni ale Batalionul Bratstvo.

Misiuni secrete

Potivit sursei citate, Vladislativ unul dintre tinerii care activează în acest batalion, a spus că este foarte ușor pentru el și colegii săi să streacă granița rusă.

Taras, un alt voluntar, a povestit cum a decurs una dintre misiunile secrete. „Grupul nostru trebuia să aducă o anumită cantitate de explozibili pe teritoriul Rusiei și să o lase într-un anumit loc. Nu știu pentru ce și cui era destinat acest explozibil. Dar știu cu siguranță că unii oameni din Rusia sunt gata să-i ajute pe ucraineni“, a spus tânărul.

El a oferit informații și despre o operațiune care a vizat mai mulți oficiali din Rusia. Spusele sale nu au putut fi verificate din surse independente. „Am avut sarcina de a distruge un elicopter rusesc care transporta oficiali de rang înalt ai Ministerului rus de Interne. La prima încercare, vremea nefavorabilă a împiedicat vizorul laser să țintească cu precizie. În plus, am avut probleme interne în cadrul grupului, discuții în contradictoriu, așa că am intrat pe teritoriul rusesc, dar ne-am întors. Am analizat care au fost greșelile și peste o săptămână am făcut o a doua încercare”.

Am tras cu un sistem portabil de rachete antiaeriene asupra elicopterului de la o distanță de patru km. Nu am văzut lovitura, deoarece eram departe, dar am auzit explozia. Am arătat că putem intra pe teritoriul Rusiei și le-am arătat rușilor că ucrainenii pot acționa”, a mai spus Taras.

Victime abandonate

Potrivit sursei citate, ultima operațiune a batalionului pe teritoriul Rusiei a fost în urmă cu o lună, în apropiere de orașul rus Belgorod, unde mai multe depozite de muniție au explodat recent.

Nu intotdeauna misiunile se defășoară conform planului. Batalionul a suferit o lovitură chiar în ziua de Crăciun când patru dintre voluntari au fost uciși de forțele ruse, în regiunea Briansk. FSB a emis atunci un comunicat de presă prin care a anunțat că victimele urmau să comită „acte de sabotaj și terorism“. Trupurile tinerilor uciși nu au fost recuperare, potrivit The Guardian.