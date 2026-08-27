Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, vine la Picătura de Business chiar în plină negociere a viitorului buget european 2028-2034. Discutăm despre cei 60 de miliarde de euro pe care România trebuie să-i păstreze din fondurile UE, despre bilanțul PNRR și despre șansele reale ale țării noastre în competiția pentru noul Fond European pentru Competitivitate.

Un episod despre banii care decid dezvoltarea României în următorii șapte ani. #VictorNegrescu #ParlamentulEuropean #PicaturaDeBusiness #BugetUE #PNRR #FonduriEuropene #Competitivitate #PSD #UniuneaEuropeana #Economie