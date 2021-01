Scene fără precedent s-au petrecut miercuri, 6 ianuarie, în capitala Statelor Unite. După un miting de sprijin în favoarea lui Donald Trump, o mare parte dintre cele câteva sute de mii de participanți s-au îndreptat spre clădirea Congresului, unde se desfășura ședința comună a celor două Camere.

Amploarea protestului era anunțată cu multe zile înainte, astfel încât era de presupus că forțele de ordine își iau toate măsurile pentru a controla situația și, în primul rând, a păzi clădirea Congresului.

Nu s-a întâmplat acest lucru. Câteva zeci de persoane din grupul care manifesta pașnic în fața Capitoliului s-au desprins din mulțime și au trecut ca prin brânză prin cordoanele forțelor de ordine, pătrunzând în guvern.

Scene oripilante pentru americani, nemaivăzute până acum în istoria lor de un sfert de mileniu.

Însă foarte familiare pentru românii mai în vârstă care au trăit lovitura de stat din decembrie 1989 și mineriadele.

Deoarece, cele câteva zeci de protestatari care au pătruns în Congres semănau flagrant cu tinerii cu constituție atletică, care au spart vitrinele la Timișoara și au pătruns în CC la București, în 1989. Sau au dat foc la autobuzele din Piața Universității și au atacat Ministerul de Interne pe 13 iunie.

Iată mai jos o înregistrare cu niște protestatari care poartă ostentativ pălăriuțe roșii cu deviza lui Trump, „Make America Great Again”, care seamănă mai mult cu niște agenți ai forțelor speciale decât cu niște luptători pentru democrație.

This is crazy Donald Trump supporters climbing the walls to get into the Capital pic.twitter.com/TExcTr4RBq

— BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) January 6, 2021