Motivul altercației ar fi că edilul a primit vești de la câțiva oameni din comună că se face o acțiune umanitară despre care nu știa și pe care o consideră o „pomană electorală” a celor din opoziția locală.

Edilul susține că nu știa nimic oficial despre această acțiune și a plecat să constate ce se întâmplă, și a ajuns la o altercație, întrucât a recunoscut cel puțin unul din voluntari cu care a și intrat în conflict. Voluntarii au motivat că împart măști, dar primarul a spus că „făceau pomeni electorale”.

”Eu m-am tot ținut la cetățeni să nu iasă în această perioadă, să respecte ordonanțele militare. Azi aflat de la oameni că sunt cetățeni care au ieșit. Am mers și am văzut că era o acțiune politică. Unul era de la PNL. Este președinte PNL în localitate. Ei au spus că sunt voluntari, sunt deghizați în voluntari. Așa și eu pot să spun că nu sunt primar, că sunt cetățean al comunei, dar sunt primar”, a spus Cristian Țol, primarul comunei Vișina Nouă. Edilul de la PSD spune că de fapt voluntarul cu care a intrat în conflict l-a atacat, iar acum sunt la spital amândoi.

„Pur și simplu a venit către mine, a rupt haina de pe mine și am ripostat și eu cu o palmă sau cum au fost treburile. Suntem la spital amândoi, el într-un salon, eu într-un salon. El are buza spartă și eu am mai multe contuzii. Am un deget rupt, m-a prins de gât și sunt lovit și la coastă. M-a pus doctorul la o perfuzie în salonul alăturat”, a spus edilul.

Localnicul bătut susține că împărțea măști în timp ce primarul spune că nu știe dacă împărțeau măști, ci că a văzut plase cu cozonaci.

„S-au apucat să dea ei acum cozonaci li ce mai pun acolo în plase când eu am spus oamenilor să nu iasă din case, să respecte ordonanțele militare. De măști, nu știu. Poate dădeau și măști”, a mai spus edilul. Cazul a ajuns și la poliție și în cauză s-a deschis un dosar penal, scrie gds.ro.